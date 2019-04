Alan García: militantes apristas realizan paraliturgia en Casa del Pueblo en Trujillo

Docenas de militantes apristas llegaron esta noche a la Casa del Pueblo, en Trujillo (La Libertad), para participar de una paraliturgia en memoria del ex presidente Alan García Pérez, quien se suicidó este jueves antes de ser detenido por la Policía Nacional en su casa, en Lima.

En el Aula Magna, sala principal de la Casa del Pueblo donde Alan García siempre llegaba cada vez que visitaba Trujillo, los dirigentes del partido de la estrella colocaron una capilla ardiente acompañada de una gigantografía con la imagen de su líder político.



Algunos de los asistentes se colocaron un crespón en el pecho y en la puerta de acceso al local también se pegó un lazo negro con el siguiente mensaje: “Se les comunica a los compañeros, simpatizantes y amigos en general a participar del responso en honor a nuestro querido c. (compañero) presidente Alan García Pérez”.



La capilla también estuvo acompañada de un estandarte de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) y arreglos y coronas fúnebres. Horas antes del responso, el consejo provincial dio un minuto de silencio en el palacio edil.



El secretario regional del Apra en La Libertad, José Miranda Prado, indicó que un grupo de dirigentes y militantes apristas viajará esta noche a Lima para participar de las exequias del ex mandatario de la Nación. “En Trujillo ya no se ha previsto alguna otra actividad”, añadió.

