Alcalde acusado de matar a su antecesor quiere reelección

JOHNNY AURAZO

Tomás Parimango Rojas, actual alcalde del distrito de Angasmarca –ubicado en la provincia de Santiago de Chuco, en la sierra de La Libertad–, busca la reelección como candidato del Partido Popular Cristiano (PPC). No obstante, este es acusado de ser el autor intelectual del asesinato de su antecesor, Diógenes Geldres Velásquez, quien murió de un balazo en el rostro el 18 de diciembre del 2012, cuando repartía juguetes en el caserío de Colpa Seca, por Navidad.

Hasta el día en que Geldres fue asesinado por un sicario presuntamente contratado por Parimango, este se desempeñaba como segundo regidor del mismo distrito. Juan Valencia Ulloa, abogado de la familia del desaparecido burgomaestre, dijo con respecto a Parimango: “sus ansias de poder y de querer llegar a la alcaldía lo llevaron a planificar el crimen”.

“Muchos, como Parimango, piensan que las municipalidades son fuentes de riqueza y quieren como sea tener todo el poder”, añadió el letrado.

Según la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, en el 2013 Angasmarca recibió S/.7 millones por transferencias de canon minero. Además, es centro de operaciones de la minera Comarsa, de propiedad de la familia Sánchez Paredes.

En el distrito andino, ubicado a unas dos horas de Santiago de Chuco, Tomás Parimango ha colocado en todas las calles propaganda electoral sobre su candidatura. Aunque el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) no le impide postular, por no haber una sentencia en su contra, un sector de la población de Angasmarca ha amenazado con sacarlo de la alcaldía si la justicia falla a favor de él y no lo encarcela.

PRUEBAS El Ministerio Público acusa a Parimango de ser autor intelectual del crimen de Geldres por el testimonio que brindó Junior Genaro Esparza Hoyos, el sicario que habría contratado para aniquilar a la autoridad edilicia.

“Una de las armas me la dio Tomás Parimango”, confesó ante la fiscalía el asesino a sueldo. Este añadió que el día que planificaron el asesinato de Geldres, Parimango le entregó un papel en el que le decía que en caso la policía lo detuviera, indicara que fue un tal Elmer Cruz Marchena quien le dio la orden de matar al burgomaestre. El papel fue hallado en el bolsillo del sicario el día de su captura. Luego, la fiscalía ordenó un peritaje grafotécnico y el resultado de este confirmó que el mensaje fue redactado por Parimango. “¡Que más pruebas quiere la justicia para encarcelar al asesino intelectual de mi padre!”, exclamó ayer Rosa Geldres Sare.

Ayer, en Santiago de Chuco, el juez Robert Mendieta Narro, del Juzgado de Investigación Preparatoria, postergó para el 21 de agosto, a las 2 p.m., la audiencia de prisión preventiva contra Parimango porque su abogado no estuvo presente. La decisión, sin embargo, indignó a un grupo de pobladores que había llegado de Angasmarca e intentó tomar la sede del juzgado a patadas y empujones.

La fiscal Jhuly Mori, encargada del caso, lamentó la decisión del juez y dijo que Parimango podría fugar del país.