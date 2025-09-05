El alcalde provincial de Trujillo, Mario Reyna, se pronunció tras el ataque con dinamita ocurrido la noche de ayer, jueves 4 de setiembre, contra una vivienda de tres pisos que dejó como saldo 11 heridos y al menos 30 vivienda dañadas por la onda expansiva.

La autoridad afirmó que se tiene un Estado “endeble y permisible” frente a la delincuencia. Este es el tercer atentado en su jurisdicción en lo que va del año, que sigue afectando la tranquilidad de los vecinos y población en general.

“Es el tercer bombazo, los que nos demuestra que no hay avances contra estas organizaciones criminales. Un Estado fuerte, así con lo drástico y duro, ya hubiese mandado a morir. Hay niños y adultos mayores que viven aterrorizados. Esta situación ya es insufrible”, recalcó.

“Primero ocurrió en el Ministerio Público, luego fue en la avenida y ahora en la urbanización Las Quintanas. Aún no estamos libres las organizaciones que siguen peleando por la minería o por un sector de la población donde trabajan u operan”, apuntó en América Noticias.

Falta de mano dura de autoridades

Reyna apuntó que si bien es cierto los indicadores de contra la criminalidad han disminuido, aún queda mucho por hacer, ya que el Estado peruano no debe mostrarse “vacilante”, sino actuar con “mano dura” para ayudar a la seguridad ciudadana.

Añadió que desde la presidenta Dina Boluarte, Congreso y ministros deben hacer una causa común para que se aprueben las penas más drásticas contra los criminales.

Antecedente reciente

En la noche del pasado 14 de agosto, un atentado con explosivos se registró en la cuadra 8 de la avenida Perú, en el corazón de Trujillo, con un saldo de tres personas heridas y daños en cerca de 20 viviendas. El ataque ocurrió pasadas las 10 p.m. en una zona comercial cercana al centro de la ciudad norteña.

Medios trujillanos reportaron que la casa destruida pertenecería a Sergio Bolaños, exintegrante de “Los Pulpos”, liberado hace poco del penal El Milagro. Al día siguiente del ataque, el ministro del Interior, Carlos Malaver, informó que tres personas fueron detenidas por su presunta participación en el atentado con explosivos.

El propio ministro Malaver acotó que la explosión sería parte de un conflicto entre las bandas “Los Pulpos” y “Los Pepes”, y otra disidente denominada “La Jauría”.