Alcalde de Trujillo califica de “injusta” su sentencia y cuestiona al Poder Judicial

El alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), Daniel Marcelo Jacinto, sentenciado el martes a 4 años de prisión suspendida, calificó de “injusta” la sentencia emitida por el Octavo Juzgado Penal Unipersonal Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios y arremetió contra el juez encargado del caso, Carlos Solar Guevara.

“Si el juez ha buscado protagonismo con esta sentencia en contra del alcalde, creo que lo ha logrado. […] El Poder Judicial, a través de las encuestas, no tiene credibilidad y lo está demostrando con esta sentencia. A delincuentes que matan, extorsionan y queman vehículos los dejan libres, y a nosotros que hemos estado luchando contra esta violencia nos están sentenciado. ¿Hay justicia ahí? La diferencia es clara, favorecer a estas personas que estoy mencionando y sentenciarnos a nosotros. ¿En dónde está la falta nuestra? ¿Hemos robado?”, sostuvo el burgomaestre este miércoles, en conferencia de prensa.



El juez Carlos Solar halló culpable a Daniel Marcelo del delito de negociación incompatible en agravio del Estado. Según la tesis de la fiscalía, el burgomaestre direccionó, durante su mandato en la comuna distrital de La Esperanza, la compra de accesorios para poner operativos 28 bloqueadores de celulares que iban a instalarse en el penal El Milagro de Trujillo.



La buena pro fue entregada en el año 2012 a la empresa que precisamente había donado días antes los bloqueadores, por un monto de S/92 mil 820. Luego, se comprobó que los equipos no servían.



Daniel Marcelo añadió esta mañana que apelará la condena y que mientras no haya sentencia consentida, puede seguir ejerciendo la labor de alcalde. “Soy respetuoso del fallo del juez, pero no la comparto. Voy a apelar y en esta segunda instancia las cosas serán mejor evaluadas”, dijo, acompañado del gerente general de la MPT, Edilberto Navarro Varas, quien también ha sido sentenciado por el mismo periodo. El funcionario, según la fiscalía, autorizó, como gerente edil de La Esperanza, realizar los trámites para la instalación de los bloqueadores.



“Si yo hubiese estado coludido con él [por el gerente de Tele Taxi, el desaparecido empresario venezolano Jean Pierre Oyarzábal] no lo hubiese denunciado. Le hice dos denuncias penales y le entablé una querella. Yo no tenía nada de compromiso con este señor. Se aprovechó del momento en el que necesitamos los bloqueadores. Hemos sido engañados”, agregó el alcalde de Trujillo.



Posteriormente, Marcelo, militante de Alianza para el Progreso (APP), admitió que la sentencia podría generar desconfianza en la población y que apelará “al beneficio de la duda” para reiterarle su confianza al gerente edil, Edilberto Navarro.

