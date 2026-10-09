La Libertad registra 10.454 casos de dengue en lo que va de 2026, según la última actualización del Ministerio de Salud (Minsa). La cifra representa un incremento considerable frente al mismo periodo de 2025, cuando la región reportó solo 200 casos de esta enfermedad transmitida por la picadura del mosquito Aedes aegypti.

Además, las autoridades sanitarias informaron que tres personas fallecieron por dengue en la región liberteña. Los decesos se registraron en las provincias de Virú, Pacasmayo y Trujillo, de acuerdo con la información proporcionada.

De acuerdo con los datos del Minsa, la provincia de Trujillo concentra la mayor cantidad de casos sospechosos de dengue, con 5.667. En segundo lugar se encuentra Virú, con 3.032 casos.

Uno de los pacientes con dengue fue derivado al hospital Belén de Trujillo, en la región La Libertad. Foto: Cortesía Luis Puell/Andina

También se han reportado casos en las provincias de Chepén, Pacasmayo y Ascope, lo que mantiene en alerta a las autoridades sanitarias ante la propagación de la enfermedad en distintos puntos de la región.

La comparación con 2025 evidencia un aumento marcado de los contagios reportados: de 200 casos en el mismo periodo del año pasado a 10.454 en lo que va de 2026.

Tres personas fallecieron por dengue en la región

El Minsa informó que las tres víctimas mortales procedían de Virú, Pacasmayo y Trujillo. Según la información difundida por RPP, las personas fallecidas se habrían automedicado y no acudieron oportunamente a un establecimiento de salud.

A diferencia de este año, durante el mismo periodo de 2025 La Libertad no había registrado fallecimientos por dengue, según los datos proporcionados.

Ante la presencia de síntomas compatibles con la enfermedad, es importante evitar la automedicación y acudir a un centro de salud para recibir una evaluación médica oportuna.

Minsa implementa medidas para prevenir la propagación del dengue

Como parte de su plan de contingencia, el Ministerio de Salud desarrolla estrategias de prevención que incluyen campañas de concientización y vacunación, de acuerdo con la información proporcionada.

Las acciones buscan reducir el riesgo de transmisión y reforzar la protección de la población. También se ha señalado que algunas personas se niegan a permitir el ingreso del personal sanitario a sus viviendas, lo que dificulta las intervenciones preventivas.

Por ello, las autoridades insisten en la importancia de facilitar las labores del personal de salud y mantener las medidas de control del mosquito transmisor.

Dengue en La Libertad. Foto: Andina / SYSTEM

¿Cómo prevenir el dengue en casa?

Para reducir la proliferación del mosquito Aedes aegypti, se recomienda adoptar las siguientes medidas:

Eliminar recipientes que acumulen agua: desechar botellas, llantas, baldes y envases en patios y techos que puedan almacenar agua de lluvia o regadío.

Tapar los depósitos de agua: mantener bien cerrados los tanques, las cisternas y los recipientes destinados al consumo humano.

Usar repelente: aplicarlo regularmente, siguiendo las indicaciones del producto.

Utilizar ropa protectora: vestir prendas de manga larga y pantalones largos para reducir la exposición a las picaduras.

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