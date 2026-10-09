Dengue en La Libertad: Trujillo y Virú concentran miles de casos sospechosos en 2026. Foto: Andina
Dengue en La Libertad: Trujillo y Virú concentran miles de casos sospechosos en 2026. Foto: Andina
Por Redacción EC

La Libertad registra 10.454 casos de dengue en lo que va de 2026, según la última actualización del Ministerio de Salud (Minsa). La cifra representa un incremento considerable frente al mismo periodo de 2025, cuando la región reportó solo 200 casos de esta enfermedad transmitida por la picadura del mosquito Aedes aegypti.

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