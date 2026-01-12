En un megaoperativo a cargo de la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de La Libertad (Quinto Despacho) se detuvo al alcalde de Chao, provincia de Virú, departamento de La Libertad, como parte de una investigación por los delitos de colusión agravada y cohecho pasivo propio.

Se trata de Juan Carlos Soles, y otros 12 investigados integrantes de la presunta banda criminal “Los Perturbadores del Saber” por supuestos actos de concertación ilícita para dirigir ilegalmente la adjudicación del saldo de obra en la institución educativa N.° 82210 Karina Violeta Damián Alayo.

Las acciones fueron ejecutadas por la Dirección Contra la Corrupción en coordinación con la Fiscalía Especializada de La Libertad, e incluyó 15 allanamientos simultáneos y 7 detenciones.

¿De qué trata la tesis fiscal?

Según la investigación fiscal, en las referidas irregularidades habrían participado servidores municipales y representantes del consorcio Janaca, causando un perjuicio patrimonial al Estado de más de cinco millones de soles.

El operativo fue ejecutado por 15 fiscales, bajo la conducción del fiscal provincial Víctor Bazán Alagón, asimismo, contó con el respaldo operativo de efectivos policiales de la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor) de Lima, además de personal de la Contraloría General de la República y la Defensa Pública.

Cifras de corrupción en Perú

Cifras de la OCDE en base a información de la Contraloría General de la República, la corrupción representó en el 2023 un costo cercano al 2,4% del PBI anual, debilitando la prestación de servicios, la confianza en las instituciones y limitando la eficacia del gasto público.

La corrupción alcanza al 17,5% de la inversión pública; al 13,1% del gasto de los gobiernos locales; y al 15,4% del gasto en los gobiernos regionales.