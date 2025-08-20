Un muerto y varios heridos dejó el derrumbe de una vivienda ubicada en la Manzana O Lote 3 del asentamiento humano Los Rosales, a altura del kilómetro 39 de la Panamericana Norte, distrito de Ancón. Personal de los Bomberos y Serenazgo acudieron al rescate de los sobrevivientes.

Los heridos fueron trasladados a hospitales cercanos, donde recibieron atención médica. Primeras informaciones indican que se trataría de cuatro personas, todos de la misma familia, que estaban trabajando en la infraestructura de la vivienda para reforzarla cuando la pared colpasó.