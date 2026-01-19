El Poder Judicial a través de la Tercera Fiscalía Penal Corporativa de Trujillo (Primer Despacho) viene realizando las diligencias contra los que resulten responsables del delito de extorsión tras el ataque con explosivo contra el bus de la agrupación musical Armonía 10 de Walter Loazada, ocurrido en el distrito de Víctor Larco, provincia de Trujillo, La Libertad.

Al lugar llegaron agentes de la División de Investigación Criminal (Divincri) para recolectar evidencias, recopilar las imágenes registradas por las cámaras de videovigilancia de la zona y declaraciones de testigos, entre otras diligencias para esclarecer lo sucedido.