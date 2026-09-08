Desconocidos asesinaron a balazos a Homero Armas, hermano del alcalde distrital de Pataz, Segundo Armas, en la ciudad de Trujillo. El hecho delictivo ocurrió durante la madrugada del 7 de setiembre frente a un establecimiento de comida y cuando la víctima iba a subir a un vehículo rojo donde se encontró un arma de fuego.

La Policía Nacional del Perú inspeccionó una camioneta roja vinculada al afectado que permanecía cerca del lugar. Los peritos de criminalística incautaron un arma de fuego con municiones que estaba dentro de una bolsa en el vehículo.

Trujillo y Pataz concentran una escalada de violencia por el control de la seguridad vinculada a la extracción y transporte de oro. La Libertad permanece bajo estado de emergencia de manera continua desde febrero del 2024 para intentar frenar las actividades de la criminalidad organizada.

Como informó El Comercio, la víctima registraba tres investigaciones preliminares en el Ministerio Público de La Libertad en condición de imputado por diversos delitos comunes. Estas denuncias fiscales corresponden a los cargos de usurpación agravada, hurto simple y perturbación del normal funcionamiento de los servicios públicos.

El pedido del fallecido para ingresar al Registro Integral de Formalización Minera obtuvo una respuesta denegada por parte de las autoridades competentes. El hombre también ejerció como dirigente de rondas campesinas y afrontó una denuncia penal por un bloqueo de carreteras en el año 2020.

Los detectives de la División de Investigación Criminal analizan los videos de seguridad de la zona para determinar la ruta de escape de los autores. La hipótesis preliminar de los investigadores vincula este homicidio con las actividades mineras de la víctima en la sierra liberteña.

Detalles del asesinato de Homero Armas en Trujillo

Dos sujetos armados interceptaron a Homero Armas en la intersección de las calles Juan Julio Ganoza y Las Hortensias en Trujillo. Los delincuentes dispararon en seis oportunidades contra el hombre cuando este se dirigía hacia su vehículo particular.

Varios acompañantes de la víctima y trabajadores del local auxiliaron rápidamente al herido sobre la vereda pública de la urbanización California. Un automóvil particular trasladó al afectado hacia la clínica Sanna, donde los médicos de turno certificaron su fallecimiento definitivo.