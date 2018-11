En agosto de este año, una notificación de la Fiscalía de Chiclayo le dio un giro a la vida de Braulio Antonio Caldas Sánchez, un conocido productor de televisión de Trujillo. El escrito le informaba sobre una denuncia en su contra por hurto agravado, por lo que tenía que acudir al Ministerio Público para las investigaciones respectivas. Nunca imaginó que este sería el inicio de una ardua lucha por demostrar su inocencia.

Braulio extravió su DNI en agosto del 2014, en Trujillo. Al sospechar que esta denuncia tenía que ver con este hecho -y tras consultar con su abogado- decidió acudir a la comisaría de Ayacucho (Trujillo) para pedir una copia de la denuncia que presentó por la perdida de su documento de identidad.

Braulio se mostró sorprendido cuando el policía que lo atendía le dijo que en el sistema figuraba con más de una denuncia en su contra por hurto agravado, registradas en hoteles de Tacna, Arequipa, Lambayeque y en el mismo Trujillo. "Luego de eso, lo que hice fue pedir al policía que por favor me imprima todas las denuncias y así con el abogado ver qué hacer. Ir a las demás fiscalías y poder ponerme a derecho", cuenta a El Comercio.

Al enterarse del caso de Braulio, el comandante de la comisaría de Ayacucho le comentó que podría tratarse de una suplantación de identidad a raíz de la pérdida de su DNI. Para comprobar esto, Braulio acudió a algunos de lo hoteles donde supuestamente había "robado" las pertenencias de quienes se hospedaban ahí, la mayoría de ellos turistas extranjeros.

Tras consultar a los recepcionistas y luego de que estos les muestren los videos de las cámaras de seguridad de los hospedajes, comprobó que efectivamente otra persona se hacía pasar por él. Incluso se identifica y registra con su nombre completo, Braulio Antonio Caldas Sánchez.

Braulio explica que en la foto del documento extraviado luce diferente a la del documento actual, es decir, con más cabello y más delgado. Asimismo, en las imágenes se puede apreciar que esta persona luce bastante parecido al verdadero Braulio, y que viste una casaca negra y un gorro para tratar de parecerse a la foto del DNI.

"Los afectados han sido turistas extranjeros. La modalidad es la misma: ingresa la hotel, se registra como si fuera yo, presenta el DNI como Braulio Caldas. En el hotel está una hora y luego violenta las puertas de las demás habitaciones para robar", explicó.

Con indignación, Braulio se dirigió a la comisaría, en Trujillo, donde presentó una denuncia por falsedad genérica en contra del sujeto que aparece en los videos.

El último lunes, Braulio acudió a la Fiscalía de Chiclayo para brindar su manifestación. Él espera que su suplantador sea capturado lo más pronto posible, pues es la única opción para limpiar por completo su nombre. "He consultado con el Reniec y la Policía Nacional. Me dijeron que tengo que hacer público mi caso para que esto pare un poco, ya que no hay manera de identificar a este delincuente. La única opción es capturarlo, pero hasta ahora no se ha podido dar con su paradero", lamenta.

