Caso ‘Escuadrón de la muerte’: Espinoza y familiares emplazan a ministro del Interior

Elidio Espinoza sigue afirmando que es inocente. Cuatro días después de haber sido sentenciado a 30 años de prisión suspendida –una nueva instancia debe confirmar o no el fallo– por los delitos de secuestro agravado y homicidio calificado por el caso ‘Escuadrón de la Muerte’, llegó a la Plaza de Armas de Trujillo acompañado de uno de los otros siete policías condenados y familiares de estos para emplazar al ministro del Interior, Carlos Morán, a brindarles su respaldo a través de la Dirección de Defensa Legal de la Policía Nacional.

“Nos sentencian a 30 años, pero a la banda más desgraciada, la que le ha hecho mucho daño a Trujillo, ‘Los Plataneros’, le dan 10 años. Señores, dónde estamos. ¿Acaso quien abraza la carrera policial es un secuestrador, es un homicida, es un delincuente?”, sostuvo, con la voz entrecortada, al pie del monumento a la libertad.

Minutos antes, su esposa, Regina Prado, aseveró que por 12 años –tiempo que viene durando este proceso judicial–, su familia y las de los otros siete policías han sido “continuamente perseguidos y maltratados, cuando lo que han hecho es defender a la institución y la sociedad”.

María Estela, esposa de Marco Quispe Gonzales, también alzó la voz y se dirigió al ministro del Interior. “Ojalá que el ministro me pueda ver. Él es como el papá de todos los policías, por qué no da la cara, por qué no acompaña, por qué no los defiende”, sostuvo.

“Nunca hemos hecho nada malo. Solo hemos cumplido con nuestro trabajo. En cabeza de quién puede pasar que nos metimos a la casa de una persona para sacarla y matarla. Nosotros tenemos ética, moral, principios. Tenemos familia. Nos han vulnerado nuestros derechos. Somos policías condecorados, felicitados por desempeño académico”, sostuvo Wilson de la Cruz Castañeda, suboficial superior en situación de retiro que el sábado 27 de octubre del 2007 participó de la megaoperación que terminó con la vida de cuatro presuntos delincuentes y que según el Poder Judicial, se trató de una “ejecución extrajudicial” y no de un enfrentamiento entre malhechores y policías.

Por su parte, André García León, abogado de cinco de los policías sentenciados, indicó que aún no presentan el recurso de apelación ante la Corte Suprema para anular la sentencia emitida el lunes 16 de septiembre y confirmar el fallo que, en octubre del 2016, absolvió a Elidio Espinoza y los otros agentes de los delitos imputados.

