El Ministerio Público solicitó 36 meses de prisión preventiva para 13 investigados por el cuádruple asesinato y el secuestro de un empresario minero ocurrido el pasado 30 de agosto en Trujillo. El requerimiento fiscal, al que accedió Latina Noticias, comprende a personas detenidas y a otros involucrados cuya presunta participación en los hechos continúa bajo investigación.

Entre los investigados figura Jhonsson Smith Cruz Torres, alias “Jhonsson Pulpo”, además de Frank Junior Quezada Cruz, Ángel Fabricio Bocanegra Linares, Julio Zavaleta Quezada, César Iván García Rivera y José Miguel Cherrepe Dávila. Las autoridades buscan establecer el grado de participación de cada uno en el secuestro y el asesinato de los cuatro acompañantes del empresario.

... Se confirma también que hubo negociación y el pago de S/2 millones para la liberación. El minero fue torturado y obligado a grabar un video para su familia. Parte dle dinero llegó hasta Bolivia, donde estaba Jhonsson Cruz y su cómplice... pic.twitter.com/v1DjbbqQIc — Julio Rospigliosi (@jrospigliosi_a) September 15, 2026

El requerimiento también alcanza a Joyce Renato Bereche Maco, señalado como propietario de la camioneta que habría sido utilizada durante el secuestro. En el caso de “Jhonsson Pulpo”, la Fiscalía investiga una presunta autoría intelectual del hecho y la posibilidad de que haya dirigido las acciones desde el extranjero.

Las diligencias buscan determinar si los investigados corresponden a las personas que, utilizando uniformes similares a los de la Policía Nacional del Perú, descendieron de una camioneta blanca para interceptar el vehículo en el que se desplazaba el empresario. La investigación también pretende identificar al autor de los disparos que causaron la muerte de los cuatro acompañantes.

Durante las pesquisas, la Policía identificó un automóvil negro conducido por Peter Bocanegra. Según la información del caso, este hombre decidió entregarse a las autoridades después de que sus hijos, Juan Manuel Bocanegra y Roy Bocanegra, fueran detenidos por su presunta vinculación con el crimen.

Peter Bocanegra habría proporcionado información sobre los desplazamientos realizados por los involucrados y el lugar donde presuntamente se planificó el secuestro. Estos datos forman parte de las diligencias destinadas a establecer cómo se desarrollaron los hechos y cuál habría sido la participación de las personas comprendidas en la investigación.

En total, 13 personas están comprendidas en el requerimiento fiscal de prisión preventiva. La solicitud deberá ser evaluada por el Poder Judicial, instancia que determinará si corresponde imponer los 36 meses de prisión preventiva solicitados por el Ministerio Público.