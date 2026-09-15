Fiscalía pide 36 meses de prisión preventiva contra ‘Jhonsson Pulpo’ y otros 12 investigados. (Foto: Andina)
Fiscalía pide 36 meses de prisión preventiva contra ‘Jhonsson Pulpo’ y otros 12 investigados. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El Ministerio Público solicitó 36 meses de prisión preventiva para 13 investigados por el cuádruple asesinato y el secuestro de un empresario minero ocurrido el pasado 30 de agosto en Trujillo. El requerimiento fiscal, al que accedió Latina Noticias, comprende a personas detenidas y a otros involucrados cuya presunta participación en los hechos continúa bajo investigación.

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