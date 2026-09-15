El Ministerio Público presentó un video grabado por un dron que registra en tiempo real las fases de reglaje, seguimiento y ejecución del secuestro del empresario Jenss Lara y el posterior asesinato de sus cuatro acompañantes, ocurrido la madrugada del 30 de agosto en La Libertad. El registro fue presentado durante la audiencia de prisión preventiva contra Jhonsson Cruz Torres, alias “Jhonsson Pulpo”, y otros ocho investigados.

Según la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada de La Libertad, el material audiovisual fue extraído del teléfono celular de Gabriel Alexander Saúl Mendocilla Gómez, de 22 años, quien fue capturado en Bolivia junto con Cruz Torres.

Durante la audiencia, la fiscal Andrea Lavado Pérez explicó que el uso del dron permitió registrar el desarrollo del hecho mientras ocurría. El video encontrado en el celular de uno de los investigados constituye uno de los elementos presentados por el Ministerio Público para sustentar su pedido de prisión preventiva.

“Esta gran inversión, en este caso concreto, inclusive, ha permitido el uso de un dron, un dron que ha podido captar en tiempo real la secuencia de este evento” , señaló la fiscal durante la audiencia.

La representante del Ministerio Público indicó que la grabación forma parte de los elementos que, según la Fiscalía, permiten acreditar la logística empleada durante el secuestro y el posterior asesinato de los cuatro acompañantes de Lara.

Durante las primeras horas de la audiencia, el Poder Judicial realizó la identificación de los investigados y verificó sus registros judiciales. Al ser consultado sobre sus antecedentes penales, Jhonsson Cruz Torres manifestó desconocer si contaba con registros de ese tipo.

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Sin embargo, Cruz Torres cuenta con una condena firme a cadena perpetua por el delito de robo seguido de homicidio, cometido contra una comerciante en Trujillo en 2020.

La audiencia de prisión preventiva continúa con la exposición de los elementos presentados por el Ministerio Público contra Cruz Torres y los otros ocho investigados por el secuestro de Jenss Lara y el asesinato de sus cuatro acompañantes.