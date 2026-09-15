Fiscalía presenta video de dron como evidencia en audiencia contra ‘Jhonsson Pulpo’ por crimen en Trujillo. (Foto: Captura de YT / RPP)
Fiscalía presenta video de dron como evidencia en audiencia contra ‘Jhonsson Pulpo’ por crimen en Trujillo. (Foto: Captura de YT / RPP)
Por Redacción EC

El Ministerio Público presentó un video grabado por un dron que registra en tiempo real las fases de reglaje, seguimiento y ejecución del secuestro del empresario Jenss Lara y el posterior asesinato de sus cuatro acompañantes, ocurrido la madrugada del 30 de agosto en La Libertad. El registro fue presentado durante la audiencia de prisión preventiva contra Jhonsson Cruz Torres, alias “Jhonsson Pulpo”, y otros ocho investigados.

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