El Poder Judicial suspendió hasta este miércoles 16 de setiembre la audiencia en la que evaluará si dicta 36 meses de prisión preventiva o comparecencia restringida contra Jhonsson Smith Cruz Torres, alias “Jhonsson Pulpo”, y otros nueve detenidos, investigados por el secuestro del empresario minero Jenss Lara Tantaquilla y el asesinato de sus cuatro acompañantes en Trujillo. La audiencia se retomará este miércoles.

La sesión se desarrolló de manera virtual y estuvo dirigida por Eduardo Medina Carranza, titular del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria del Subsistema Especializado de Extorsión y Delitos Conexos de la Corte Superior de Justicia de La Libertad.

La fiscal especializada contra el Crimen Organizado, Andrea Lavado Pérez, sustentó el pedido del Ministerio Público para que los diez investigados cumplan 36 meses de prisión preventiva mientras continúan las investigaciones por el secuestro y el asesinato múltiple.

Durante la audiencia, la Fiscalía hizo referencia a anteriores secuestros atribuidos a la organización criminal Los Pulpos y señaló que en estos casos se habría repetido el uso de una modalidad consistente en simular intervenciones policiales para interceptar y secuestrar a las víctimas.

Según el Ministerio Público, Jhonsson Smith Cruz Torres habría dirigido desde Bolivia el secuestro de Jenss Lara Tantaquilla, mientras que sus presuntos cómplices habrían ejecutado las acciones en Trujillo.

El secuestro ocurrió el 30 de agosto y terminó con el asesinato de cuatro personas que acompañaban al empresario: Chistopher García Álvarez, de 32 años; Luis Alberto Rojas Ramos, de aproximadamente 35 años; Andrea Monzón Lingán y Nadia Urtecho Rodríguez.

Antecedentes de ‘Jhonsson Pulpo’

Durante la presentación de los investigados, Jhonsson Smith Cruz Torres manifestó que desconocía si registraba antecedentes policiales o judiciales. Sin embargo, sobre él pesa una condena a cadena perpetua por el asesinato de una comerciante dedicada al comercio de papa en Trujillo, según la información expuesta durante la audiencia.

Asimismo, indicó que su domicilio se encuentra en el distrito trujillano de El Porvenir. Señaló que actualmente no tiene ocupación y que es padre de dos menores de edad.

La audiencia continuará este miércoles 16 de setiembre, cuando el Poder Judicial deberá seguir evaluando los argumentos del Ministerio Público y de las defensas antes de resolver el pedido de prisión preventiva.