Audiencia de prisión preventiva contra ‘Jhonsson Pulpo’ continuará este miércoles. (Foto: Justicia TV)
Audiencia de prisión preventiva contra ‘Jhonsson Pulpo’ continuará este miércoles. (Foto: Justicia TV)
Por Redacción EC

El Poder Judicial suspendió hasta este miércoles 16 de setiembre la audiencia en la que evaluará si dicta 36 meses de prisión preventiva o comparecencia restringida contra Jhonsson Smith Cruz Torres, alias “Jhonsson Pulpo”, y otros nueve detenidos, investigados por el secuestro del empresario minero Jenss Lara Tantaquilla y el asesinato de sus cuatro acompañantes en Trujillo. La audiencia se retomará este miércoles.

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