El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) reportó la desaparición de Aydaluz Mayte Sánchez Méndez, de 31 años, quien realizaba labores censales en el distrito de Mollepata, provincia de Santiago de Chuco, región La Libertad. La joven fue vista por última vez a las 9:00 a.m. del 7 de agosto, cuando salió de su alojamiento con una mochila y una manta. Desde entonces, no se ha vuelto a tener noticias de su paradero.

En un comunicado, el INEI señaló que, al conocer el hecho, activó de inmediato sus protocolos internos de respuesta, coordinando con la Policía Nacional y autoridades locales. En la habitación temporal donde se hospedaba la censista se encontró su chaleco, credencial, gorro y la tableta utilizada para el censo, lo que ha generado mayor preocupación.

Autoridades piden a la ciudadanía reportar cualquier información a la Línea 114. (Foto: INEI)

Según información preliminar, Sánchez Méndez no llegó a cumplir con la labor de campo programada para ese día. Sus compañeros fueron los primeros en alertar sobre su ausencia, tras notar que no regresó a su habitación.

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables informó que participa en el operativo de búsqueda junto con el Ministerio del Interior, el INEI y la PNP. Se han revisado cámaras de videovigilancia y entrevistado a personas cercanas para reconstruir la ruta de la joven. Además, se brinda acompañamiento psicológico y social a sus familiares.

🚨 ¡Ayúdanos a encontrarla!

Aydaluz Mayte Sánchez Méndez, de 31 años, fue vista por última vez el 7 de agosto de 2025 en el distrito de Mollepata, provincia de Santiago de Chuco, La Libertad.

Es de contextura delgada y tiene una cicatriz en la ceja izquierda.



Las autoridades han solicitado la colaboración de la ciudadanía para aportar datos que ayuden a dar con su ubicación. Las personas que cuenten con información pueden comunicarse gratuitamente a la Línea 114. El INEI reafirmó su compromiso de continuar con las acciones hasta ubicar a la censista desaparecida.