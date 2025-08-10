INEI halló su indumentaria oficial y la tableta de trabajo en su alojamiento temporal. (Foto: Composición)
INEI halló su indumentaria oficial y la tableta de trabajo en su alojamiento temporal. (Foto: Composición)
Redacción EC

El (INEI) reportó la desaparición de Aydaluz Mayte Sánchez Méndez, de 31 años, quien realizaba labores censales en el distrito de Mollepata, provincia de Santiago de Chuco, región . La joven fue vista por última vez a las 9:00 a.m. del 7 de agosto, cuando salió de su alojamiento con una mochila y una manta. Desde entonces, no se ha vuelto a tener noticias de su paradero.

En un comunicado, el INEI señaló que, al conocer el hecho, activó de inmediato sus protocolos internos de respuesta, coordinando con la y autoridades locales. En la habitación temporal donde se hospedaba la censista se encontró su chaleco, credencial, gorro y la tableta utilizada para el censo, lo que ha generado mayor preocupación.

Autoridades piden a la ciudadanía reportar cualquier información a la Línea 114. (Foto: INEI)

Según información preliminar, Sánchez Méndez no llegó a cumplir con la labor de campo programada para ese día. Sus compañeros fueron los primeros en alertar sobre su ausencia, tras notar que no regresó a su habitación.

El informó que participa en el operativo de búsqueda junto con el Ministerio del Interior, el INEI y la PNP. Se han revisado cámaras de videovigilancia y entrevistado a personas cercanas para reconstruir la ruta de la joven. Además, se brinda acompañamiento psicológico y social a sus familiares.

Las autoridades han solicitado la colaboración de la ciudadanía para aportar datos que ayuden a dar con su ubicación. Las personas que cuenten con información pueden comunicarse gratuitamente a la Línea 114. El INEI reafirmó su compromiso de continuar con las acciones hasta ubicar a la censista desaparecida.

