César Acuña, gobernador regional de La Libertad, se excusó por participar en horas laborales en un evento privado en la universidad César Vallejo al asegurar que él no podría hacer nada en caso ocurran asaltos o ataques con bombas en Trujillo.

“¿Yo qué podría hacer en Trujillo ahorita si hay un asalto, yo qué podría hacer en Trujillo si hay una bomba? Tiene que estar la policía nacional. Estamos en estado de emergencia. Puede estar la policía, puede estar el fiscal", respondió.

Acuña respondió así cuando se le consultó si le parecía adecuado estar en una ceremonia de la universidad César Vallejo, que él fundó, durante horas laborales cuando debería cumplir con su labor como gobernador regional de La Libertad.

“Solo estoy invitado y creo que, como fundador, creo que por gratitud, por agradecimiento, esta es una invitación que no puedo negarla. Sería un desaire que te inviten a una universidad que has fundado y porque hay malos comentarios, porque van a criticar al gobernador no voy”, explicó.

César Acuña defendió su presencia en una actividad de la UCV durante sus horarios de trabajo como gobernador de La Libertad: "¿Qué puedo hacer en Trujillo si hay un asalto o tiran una bomba?"



Acuña insistió en varias oportunidades que la lucha contra la inseguridad es una labor “estrictamente de la PNP”.

Sobre lo que él debe hacer en combatir la delincuencia, explicó que es facilitar la “logística”.

“Lo que pasa es que, para afuera, por desconocimiento, creen que el gobernador debe trabajar en la seguridad y lo único que debe hacer es apoyar”, reiteró.