Chan Chan en bicicleta: conoce la nueva travesía gratuita para turistas | FOTOS

En Chan Chan, capital de la cultura Chimú, se abrió una nueva ruta para quienes quieran conocer su riqueza y disfrutar de una inolvidable travesía: un recorrido de 1.670 metros lineales en bicicleta, desde el Museo de Sitio hasta el palacio Nik An, el único conjunto amurallado que está abierto al turismo. La travesía es gratuita y los interesados deberán acudir al Museo de Sitio, desde donde se parte.

Esta novedosa experiencia de unos 40 minutos de duración (ida y vuelta) solo podrá realizarse los sábados y domingos, de 9 a.m. a 3:30 p.m. La iniciativa es impulsada por la Dirección Desconcentrada de Cultura de La Libertad (DDC-LL), a través del proyecto Bicitour Museo Chan Chan, y cuenta con el apoyo de National Geographic y Sustainable Preservation Initiative (SPI).

"A diferencia de la ruta tradicional de ingreso, en la que se utilizan vehículos motorizados, este acceso alternativo permite a los visitantes nacionales y extranjeros apreciar la impresionante arquitectura de huaca Toledo y de los conjuntos amurallados Ñain An, Xllangchich AN y Nik An. Asimismo, será referencia de lo extenso y mítico de este Sitio del Patrimonio Mundial", destacó la directora de la DDC-LL, María Elena Córdova Burga.

El director de SPI, Luis Jaime Castillo, comentó que para poner en marcha este proyecto se han invertido US$20 mil, monto con el cual se compraron 18 bicicletas y sus respectivos equipos de seguridad y repuestos. No obstante, el visitante puede asistir con su propia bicicleta.

Los participantes van acompañados de un grupo de jóvenes que forman parte del proyecto Bicitour. Ellos residen en poblados colindantes a Chan Chan y fueron capacitados y entrenados en patrimonio cultural, primeros auxilios y mantenimiento de bicicletas.

A cada uno se le asignó una bicicleta con sus implementos y equipo de seguridad. La experiencia del bicitour se ha también en los sitios arqueológicos de Pachacamac y Túcume, añadió la DDC-LL.

