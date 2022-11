Según un video que se ha difundido por las redes sociales, decenas de personas llegaron en autos y camionetas a este espacio monumental, ubicado en Trujillo. Una vez dentro de la zona arqueológica, trazaron su cancha con cal, hicieron la bases del campo con piedras y jugaron a este deporte muy popular en Venezuela, Estados Unidos y en varios países de Centroamérica .

Los jugadores llegaron con todos sus implementos, incluso uniformados: algunos llevaban camisetas rojas y pantalones blancos, mientras que el otro equipo jugaba con camisetas negras y pantalones blancos. Usaban gorras, sus guantes de béisbol y sus bates. Alrededor del campo, se instalaron los vehículos y, para protegerse del sol, colocaron una especie de tribunas con palos y plásticos. Todo un evento deportivo.

Se desconoce con certeza la fecha del juego. No lo sabe el Ministerio de Cultura ni tampoco la Policía de Turismo de Trujillo. Lo cierto es que ocurrió y eso ha sido corroborado en un comunicado que el martes envió la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de La Libertad. En este se precisó que, efectivamente, sujetos desconocidos marcaron superficialmente el terreno con cal y colocaron piedras pequeñas y mediadas para delimitar el campo.

De lo poco que se conoce de este juego es que ocurrió en uno de los anexos del conjunto amurallado Utz Han (antes Gran Chimú). En este lugar, en los últimos años se han hecho importantes hallazgos de murales decorados y de estatuillas de madera. Ayer El Comercio llegó a esta zona afectada, que está ubicada 1.5 kilómetros de Nik An (ante Tschudi) y a unos 800 metros de la huaca El Higo.

En su comunicado, el Ministerio de Cultura ha señalado que no se ha producido “una afectación directa a las estructuras arqueológicas del lugar’'. Sin embargo, en la visita de ayer El Comercio verificó que las líneas de cal aún no han sido borradas. Esto no es lo más preocupante.

En las siguientes fotografías tomadas por este Diario se puede observar que uno de los muros perimetrales se encuentra rayado con letras de considerable tamaño. Estas grafías están justamente por la zona hasta donde fue delimitado el campo de juego. Hay más palabras a lo largo del muro, un hecho que no fue reportado por la DDC en su comunicado.

Si bien no se puede establecer que las personas que participaron del encuentro deportivo hayan sido las que hicieron el daño al muro, las sospechas son válidas toda vez que el día en que jugaron había decenas de personas que se acercaron a los muros para protegerse del sol, como se puede observar en el video.

Además de las líneas de cal y de las letras en los muros, en la zona aún se pueden observar los rastros de decenas de pisadas y también las huellas de los vehículos que ingresaron.

ESCASA VIGILANCIA

Aunque es una maravilla mundial, Chan Chan también sufre por la escasa vigilancia y ese, sin duda, es un factor que ha facilitado que decenas de personas ingresen con sus vehículos a una zona de acceso restringido del sitio arqueológico y nadie les diga absolutamente nada.

Hay que tener en cuenta que la zona a la que accedieron no está tan alejada del acceso al parador turístico de Chan Chan, donde a diario llegan cientos de personas para conocer las impresionantes estructuras de barro. Además, es un espacio que en los últimos años ha sido investigado por los arqueólogos.

Consultado por El Comercio, Juan Vilela, arqueólogo residente del Museo de Sitio de Chan Chan, admitió que por mucho tiempo han tenido una patrulla integrada por cuatro personas para vigilar los 14 kilómetros cuadrados de sitio. Hace un mes, a este grupo se sumó otro, integrado por cinco personas. Para movilizar a todas estas personas tienen una camioneta, motos y bicicletas.

En la visita hecha por este diario, la patrulla policial a cargo de la custodia de Chan Chan se hizo presenta. El técnico superior Cruz, de la policía de Turismo, reconoció también que una patrulla es la que se encarga de la custodia policial de Chan Chan. La dotación de efectivos es variable según el día. Al ser pocos, esencialmente, se encargan de patrullar las zonas con acceso turístico, para evitar cualquier incidente con los visitantes. Resulta complicado patrullar otras áreas del sitio como el conjunto amurallado Utz Han, donde se realizó el partido de béisbol.

Tras estos incidentes, el Ministerio de Cultura afirmó ayer que ha coordinado con la policía de turismo para reforzar el patrullaje en Chan Chan. Además, Vilela comentó que desde hace años, el Ministerio de Cultura desarrolla el programa Ciudadanos de Chan Chan para sensibilizar a las personas sobre el cuidado del sitio arqueológico. También se trabaja a través del programa de Museos Abiertos, que invita a la personas a que participen de diversas actividades culturales en el sitio arqueológico.

CHAN CHAN

La historia de Chan Chan se desarrolla entre los años 850 d.C. hasta 1470 d.C., abarcando un total de 650 años. Según las investigaciones publicadas por el Ministerio de Cultura, el desarrollo cultural de la capital Chimú (Estado que logró abarcar una gran cantidad de franja costera, desde Tumbes hasta Carabayllo en Lima), ha sido reconstruida e interpretada a partir de la evidencia arqueológica arrojada en las excavaciones de los proyectos de investigación que vienen ejecutándose, así como de los datos etnohistóricos y los documentos administrativos y judiciales del siglo XVI.

¿Cómo está conformada Chan Chan? Por una zona nuclear estrictamente urbana de 6 km², donde se ubican 10 conjuntos amurallados de gran tamaño, 35 conjuntos semimonumentales o unidades arquitectónicas, 6 pirámides, 4 extensos barrios populares y caminos ceremoniales que los interconectaban.

Los otros 8 km² han sido definidos como la zona periférica, de carácter rural y donde se lucen pirámides, templos y caminos que conectaban la urbe con el resto del territorio, así como los famosos huachaques o unidades agrícolas en humedales.