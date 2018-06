Policía de turismo patrullará Chan Chan en horarios diurno y nocturno

A fin de supervisar y proteger los sectores más vulnerables del Complejo Arqueológico Chan Chan, agentes de la Policía de Turismo de Trujillo realizarán patrullajes en la zona durante horarios diurno y nocturno, informó la directora de la Dirección Desconcentrada de Cultura de La Libertad, María Elena Córdova Burga.

El Ministerio de Cultura (Mincul) precisó que esta medida se acordó luego que el sector sostuviera una reunión de trabajo con la Policía de Turismo de Trujillo.

“Hemos tenido una reunión con el comandante José Martín Echandía Escarza y se ha establecido una serie de acciones en conjunto con el fin de proteger el patrimonio cultural. Este trabajo colectivo y coordinado considera, además del patrullaje, actividades de capacitación”, dijo Córdova.

El Mincul precisó que en días previos, personal de la Dirección Desconcentrada de Cultura de La Libertad junto al comandante Echandía recorrieron los puntos críticos de la zona monumental de Chan Chan a fin de establecer las zonas estratégicas de monitoreo.

En tanto, el jefe de la Policía de Turismo solicitó la capacitación del personal policial que realiza diversas acciones relacionadas al cuidado de los bienes del patrimonio cultural de la Nación, a fin de potenciar los conocimientos de los agentes y brindarle más herramientas para proteger el patrimonio arqueológico.

- Ciclistas en Chan Chan -

Córdova indicó que el Ministerio Público ya tiene conocimiento de la denuncia por el ingreso no autorizado de un grupo de ciclistas a zonas no autorizadas del Complejo Arqueológico Chan Chan. Agregó que los arqueólogos del Mincul ya han adelantado que el sitio no resultó afectado.

