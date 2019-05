Cifras de terror en La Libertad por aumento de crímenes | INFORME

El número de homicidios se ha disparado en La Libertad este año. Entre enero y abril, 58 personas fueron asesinadas en toda la región. La cifra es la más alta de los últimos cinco años en el mismo período.



Entre los mismos meses del 2018, en el que se reportaron 35 asesinatos, hay un crecimiento de 65,7%, también el más alto del último lustro [ver cuadro].



En la provincia de Trujillo, capital de la región, la situación es similar. Treinta y nueve personas fueron ultimadas entre enero y abril, 13 y 24 más que en el 2018 y 2017, respectivamente. Se trata del mayor número de homicidios de los últimos tres años [ver cuadro].

Wilmer Abanto puede dar fe de la ola de asesinatos que se vive en Trujillo. En solo 96 días perdió a dos seres queridos. El 2 de febrero, un policía en aparente estado de ebriedad mató a su cuñado Pedro Huamán de dos disparos en un hecho confuso.El 9 de mayo, su esposa Isabel Huamán murió de un balazo en un triple homicidio que también acabó con la vida de Jean García, ‘Shingo’, presunto cabecilla de Los Malditos de El Triunfo. “No creo en la justicia humana, pero sí en la divina”, dijo.

— Ola de efectos —

Ayer, esta alta cifra de asesinatos trajo uno de sus mayores efectos: el relevo del jefe de la III Macrorregión Policial de La Libertad, general PNP Ricardo Verona, cuya labor venía siendo evaluada por el Ministerio del Interior desde abril. El oficial duró cuatro meses y 13 días en el cargo. Su reemplazo será el general Óscar Rabanal.

“Los resultados están a la vista y le pido al nuevo jefe policial mayor compromiso”, opinó el alcalde de Trujillo, Daniel Marcelo. La semana pasada, el burgomaestre solicitó ante el Congreso la presencia del Ejército para que, durante 90 días, patrulle las calles de La Esperanza, Florencia de Mora, El Porvenir y Huanchaco, cuatro de los cinco distritos más convulsos de esta provincia.

Marcelo se ampara en el Decreto Legislativo 1095, que establece el empleo y el uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas a fin de asegurar el orden interno y la paz. “Ya no vamos a seguir en la misma situación de dar tregua y esperar, y que la cosa no cambie. Hay que tomar las medidas y lo que quiere Trujillo es seguridad. El 90% de la población opina que salga el Ejército a patrullar”, dijo ayer.

Manuel Montoya, ex decano del Colegio de Abogados, sostuvo que “sí es posible que el Ejército acompañe a la policía en acciones de prevención antes que la represión”. “Vivimos realmente una emergencia, y en el Vraem el Ejército ya ha salido a las calles”, sostuvo.

El gobernador regional de La Libertad, Manuel Llempén, pretende que el Gobierno Central declare en emergencia tres provincias de la región: Trujillo, Virú y Ascope, estas dos últimas también altamente golpeadas por el sicariato, la extorsión y el robo agravado.

Ayer, Llempén se iba a reunir en Lima con el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, para manifestarle su intención, pero la cita fuepostergada. En marzo, Del Solar anunció el envío de 100 agentes de inteligencia, pero estos, según la policía, aún no se incorporan.

— Causas que matan —

Para el coronel PNP (r) Roger Torres, ex jefe policial de La Libertad, el incremento de homicidios en esta parte del país tiene principalmente dos motivos: la guerra que libran las organizaciones dedicadas a la extorsión y una deficiente inteligencia operativa policial. “Cuando los jefes no conocen la jurisdicción, pasa lo que hoy vivimos. No hay un diagnóstico real de la situación”, dijo.

William Rabanal, fiscal responsable de la desarticulación de más de una decena de grupos delictivos, ensayó otras respuestas. “La delincuencia muta y hay también una vendetta por la hegemonía de territorios. Además, los cabecillas siguen operando desde los penales más ‘seguros’ del país y el INPE no colabora”, afirmó.

El fiscal José Pagaza, de la Fecor Trujillo, lamentó que el Poder Judicial haya liberado a más de 100 criminales desde el 2018.

“Se necesita una labor adecuada de inteligencia de la policía, que tiene algunas deficiencias técnicas”, respondió el presidente del Poder Judicial de La Libertad, Óscar Alarcón.

A esto se suman la escasez de policías –solo 4.400 para una población de 2 millones– y la falta de articulación entre los operadores de justicia y los alcaldes distritales y provinciales, enfatizó Roger Torres.