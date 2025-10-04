Al menos cinco personas fallecieron y una resultó gravemente herida luego de que un automóvil cayera a un abismo de unos 500 metros de profundidad en la zona de Tayahual, en el distrito y provincia de Otuzco, región La Libertad. Así lo informó el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER).

Entre las víctimas se encuentran Ana Rodríguez Meregildo y su hija de 14 años, identificada con las iniciales V.V.R., estudiante del quinto grado de secundaria de la institución educativa Simón Bolívar de Otuzco. También fallecieron Gloria Rodríguez Cruz y Emerson Bacilio de la Cruz, quien conducía el vehículo de placa BDY-130.

Abismo por donde cayó automóvil. Foto: Ozono Televisión

El COER La Libertad precisó que el único sobreviviente, Marbin Russell Zamora Lozano, enfermero de la Red Integral de Salud de Otuzco, fue trasladado al Hospital Regional Docente de Trujillo, donde recibe atención médica especializada.

De acuerdo con las primeras investigaciones policiales, el accidente se habría producido en una curva peligrosa debido al mal estado de la vía o a un posible exceso de velocidad. El automóvil habría salido del carril y caído al vacío.

Personal del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU), la Policía Nacional del Perú (PNP) y brigadas locales participaron en las labores de rescate y recuperación de los cuerpos. Las autoridades continúan investigando las causas exactas del siniestro.