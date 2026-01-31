Contraloría reactivará obras paralizadas por más de S/ 29 millones en La Libertad con control preventivo

Escuchar
Contraloría busca destrabar 83 obras paralizadas con nuevos servicios de control. (Foto: Contraloría)

Por Redacción EC

La Contraloría General de la República acreditará cuatro servicios de control preventivo para la reactivación de obras paralizadas por más de S/ 29 millones en la región La Libertad, anunció el contralor general César Aguilar durante su visita a esta jurisdicción. Este monto se sumará a los S/ 28 millones correspondientes a proyectos que lograron destrabarse el año pasado.

