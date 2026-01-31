Contraloría reactivará obras paralizadas por más de S/ 29 millones en La Libertad con control preventivo

La Contraloría General de la República acreditará cuatro servicios de control preventivo para la reactivación de obras paralizadas por más de S/ 29 millones en la región La Libertad, anunció el contralor general César Aguilar durante su visita a esta jurisdicción. Este monto se sumará a los S/ 28 millones correspondientes a proyectos que lograron destrabarse el año pasado.

Aguilar precisó que, a nivel nacional, se han reactivado obras paralizadas por un valor de S/ 512 millones, lo que ha permitido beneficiar a 2.5 millones de ciudadanos y generar puestos de trabajo.

El titular de la Contraloría reiteró que la función de la entidad es fiscalizar el adecuado uso de los recursos públicos y verificar que las instituciones del Estado cumplan con la normativa vigente, a fin de prevenir actos de corrupción y contribuir a una gestión pública eficiente, transparente y orientada al ciudadano.

Asimismo, Aguilar señaló que viene recorriendo todas las regiones del país, especialmente aquellas con mayores índices y percepción de corrupción, para fortalecer el control preventivo y alertar de manera oportuna sobre riesgos en la gestión pública. Indicó que los resultados del reciente operativo multisectorial serán comunicados a los titulares de las entidades involucradas para la adopción de medidas correctivas, sin perjuicio de acciones de control posterior.

En La Libertad se han identificado 83 obras paralizadas en rubros como educación, salud, agua, saneamiento y otros, situación que afecta directamente la calidad de vida de la población. En ese contexto, el contralor inició su jornada de supervisión en la provincia de Otuzco con el lanzamiento de un operativo nacional para verificar las condiciones de los servicios educativos antes del inicio del año escolar 2026, que abarcará más de 1 100 instituciones educativas a nivel nacional.

Durante su visita a Otuzco, Aguilar también constató las deficiencias del Hospital de Apoyo Elpidio Berovides Pérez, cuyo antiguo establecimiento no cubre las necesidades de más de 120 000 usuarios. Se evidenciaron ambientes deteriorados, humedad, puertas estrechas que impiden el ingreso de camillas y consultorios usados como almacenes con insumos médicos vencidos o por vencer.

Posteriormente, el contralor inspeccionó la obra del nuevo hospital, a cargo del Gobierno Regional de La Libertad, cuya inversión supera los S/ 113 millones. Aunque la construcción se inició en diciembre de 2024 y debía culminar en setiembre de este año, el avance no alcanza el 2 % y los trabajos permanecen suspendidos desde diciembre de 2025, debido a deficiencias en el expediente técnico, ampliaciones de plazo y adicionales de obra.

Aguilar indicó que una comisión de auditores evaluará estas deficiencias para determinar los servicios de control correspondientes e identificar posibles responsabilidades. Para estas acciones, la Contraloría ha movilizado a más de 20 auditores provenientes de Lima, quienes intervendrán en sectores como salud, educación, vivienda, saneamiento, seguridad ciudadana y otros.

VIDEO RECOMENDADO

SOBRE EL AUTOR