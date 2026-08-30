Sujetos vestidos como policías interceptaron una camioneta. Foto: Captura de video/Facebook RPP
Sujetos vestidos como policías interceptaron una camioneta. Foto: Captura de video/Facebook RPP
Por Redacción EC

Cuatro personas murieron durante la madrugada de este domingo tras un ataque armado registrado en la avenida Húsares de Junín, en la ciudad de Trujillo, región La Libertad.

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