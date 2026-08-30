Cuatro personas murieron durante la madrugada de este domingo tras un ataque armado registrado en la avenida Húsares de Junín, en la ciudad de Trujillo, región La Libertad.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 3:00 de la mañana, cuando las víctimas se desplazaban a bordo de una camioneta de color blanco por esta importante vía de la ciudad.

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De acuerdo con los testimonios recogidos en la zona, un grupo de sujetos interceptó el vehículo en el que viajaban las víctimas y posteriormente abrió fuego contra sus ocupantes.

Lo que llamó la atención de los testigos es que los presuntos atacantes llevaban prendas similares a las utilizadas por efectivos de la Policía Nacional, aunque esta información deberá ser determinada por las investigaciones correspondientes.

Violento ataque en Trujillo deja cuatro muertos. Foto: Captura de video/Facebook RPP

El ataque provocó la muerte de cuatro personas, en un nuevo hecho de violencia registrado durante la madrugada en Trujillo.

Policía investiga el ataque ocurrido en Húsares de Junín

Tras el crimen, las autoridades desplegaron las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del ataque y determinar la identidad de los responsables.

La investigación deberá establecer también si las prendas utilizadas por los agresores correspondían realmente a indumentaria policial y cuál habría sido el móvil del ataque.

El caso quedó bajo investigación de las autoridades competentes, mientras se recaban evidencias y testimonios que permitan reconstruir lo ocurrido.

De acuerdo con Canal N, una persona fue secuestrada, esta habría sifo el principal objetivo de los delincuentes. Si bien la PNP aún no ha dado a conocer la identidad de la víctima, esta estaría dedicada al rubro minero, según información preliminar.

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Trujillo: Secuestran a una persona y asesinan a sus acompañantes.



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