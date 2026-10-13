Los casos de dengue se siguen registrando con cifras preocupantes en La Libertad. (Foto referencial: Andina)
Los casos de dengue se siguen registrando con cifras preocupantes en La Libertad. (Foto referencial: Andina)
/ MINSA
Por Redacción EC

La epidemióloga de la Gerencia Regional de Salud de La Libertad, Ana María Burga, advirtió el ingreso a una etapa crítica por el incremento de contagios de dengue en la región. La funcionaria informó que los centros médicos notificaron más de 1,000 casos semanales e instó a la ciudadanía a reforzar las medidas de prevención sanitaria.

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