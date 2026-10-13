La epidemióloga de la Gerencia Regional de Salud de La Libertad, Ana María Burga, advirtió el ingreso a una etapa crítica por el incremento de contagios de dengue en la región. La funcionaria informó que los centros médicos notificaron más de 1,000 casos semanales e instó a la ciudadanía a reforzar las medidas de prevención sanitaria.

“Nosotros tenemos más de 12,000 casos reportados entre probables y confirmados, y de confirmados tenemos 7,801 casos que están confirmados”, puntualizó Burga en declaraciones a Sol TV este lunes 12 de octubre.

La red asistencial brindó atención médica a más de 1,500 pacientes con cuadros agudos en los centros hospitalarios. Un total de 43 personas permanecen bajo observación en las unidades de vigilancia clínica con una respuesta médica favorable.

La concentración de los contagios reveló una marcada incidencia en los sectores con mayor densidad poblacional y problemas en el suministro de agua potable. “Trujillo es la que reporta el 56% de los casos porque tenemos más población, y el dengue lo tenemos el 90% en cuatro distritos: El Porvenir, Florencia de Mora, La Esperanza y el distrito de Trujillo”, explicó Burga.

El factor climatológico desempeñó un rol determinante en la expansión del zancudo por el calentamiento ambiental en la franja costera. “Todos sabemos que ya estamos en el inicio del fenómeno El Niño y hace que rápidamente se reproduzca y tengamos una población mayor”, sostuvo la especialista.

La funcionaria exhortó a los ciudadanos a tapar todos los recipientes con agua almacenada y permitir el ingreso de las brigadas de salud. Las brigadas sanitarias distribuyeron larvicidas en los domicilios y recomendaron el uso de mosquiteros para frenar la cadena de transmisión.

Víctimas mortales por dengue en La Libertad

La Libertad sumó tres personas fallecidas por dengue en las provincias de Trujillo, Virú y Pacasmayo en lo que va del año. Las evaluaciones médicas determinaron que la totalidad de las víctimas mortales presentó comorbilidades previas que agravaron sus cuadros clínicos.

Los decesos correspondieron a un adulto mayor, un ciudadano hipertenso y un joven de 31 años con diagnóstico de asma. El sector salud advirtió que los pacientes recurrieron a la automedicación y acudieron de manera tardía a los hospitales.