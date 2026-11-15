Hay lugares a los que uno vuelve para recordar quién fue y otros a los que regresa para entender quién llegó a ser. Para León XIV, Zaña reúne ambas cosas. Este sábado, el Papa llegó al santuario de Santo Toribio de Mogrovejo, en Lambayeque, para cerrar el Año Jubilar por los 300 años de la canonización del santo que marcó profundamente su vida pastoral en el Perú. No era una visita protocolar más sino más bien una vuelta a sus propias raíces como obispo.

“Cuánto he deseado que llegara este momento!”, confesó al comenzar su discurso. Y enseguida le contó al público una intimidad que explica por qué este lugar tiene un significado tan especial para él. La noche anterior al inicio de su ministerio como obispo de Chiclayo, Robert Prevost pasó varias horas en oración. Le pidió a Dios, por intercesión de Santo Toribio, que le concediera la gracia de ser “un pastor según su corazón”. No sabía entonces cuánto iba a recibir de aquella diócesis ni que, años después, regresaría convertido en el sucesor de Pedro.

Zaña guarda la memoria de aquel santo. Allí murió Santo Toribio de Mogrovejo el 23 de marzo de 1606, un Jueves Santo, mientras realizaba una visita pastoral. Había sido el segundo arzobispo de Lima y dedicó buena parte de su vida a recorrer los extensos territorios del virreinato para llevar el Evangelio a comunidades alejadas. Sus restos permanecieron en este lugar durante aproximadamente un año, antes de ser trasladados a Lima. La tumba que hoy se conserva está vacía, pero para Prevost nunca dejó de ser un sitio de oración. Durante sus años como obispo solía peregrinar hasta allí.

La coincidencia histórica era muy poderosa para los 83 periodistas que viajamos con León desde Roma: el Año Jubilar que se clausuraba conmemora los tres siglos de la canonización de Toribio, ocurrida en 1726. Pero el Papa encontró en esa historia algo más que una efeméride. “Aquí en Zaña hay una tumba vacía en la que me detuve hace poco a rezar”, recordó. Y explicó que lo verdaderamente perdurable de un pastor no son sus títulos ni los lugares que ocupó, sino la fe que deja sembrada en las comunidades.

También hubo espacio para mirar la historia dolorosa de Zaña. León XIV recordó a las generaciones de hombres y mujeres africanos que fueron arrancados de sus hogares y sometidos a la esclavitud. A la comunidad afrodescendiente le expresó su cercanía y agradecimiento por conservar su fe, sus tradiciones y la memoria de sus antepasados. En una tierra donde la identidad también está hecha de resistencia, el Papa pidió que esa memoria no se pierda.

Su mensaje, además, aterrizó en las preocupaciones del presente. Habló de la delincuencia, la extorsión y la inseguridad que golpean a las familias. “Nunca se acostumbren al sufrimiento de los demás”, pidió. Fue una advertencia contra la indiferencia, pero también una invitación a cuidarse unos a otros.

Al terminar la jornada, León XIV regresó a Chiclayo. Por segunda noche consecutiva dormiría en la Casa Episcopal, el edificio de tres pisos de la calle Elías Aguirre donde vivió durante ocho años. La misma casa en la que fue obispo, vecino, amigo y parte de la vida cotidiana de la ciudad. No lo esperaba una casa papal fastuosa, sino aquella puerta familiar.

En Zaña había vuelto al lugar donde pidió aprender a ser pastor. En Chiclayo regresaba al hogar donde ejerció ese aprendizaje durante ocho años.