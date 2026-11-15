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El regreso de León XIV a sus raíces: Zaña, el lugar donde comenzó a forjarse su camino como pastor.
El regreso de León XIV a sus raíces: Zaña, el lugar donde comenzó a forjarse su camino como pastor.
Por Juan Pablo León Almenara

Hay lugares a los que uno vuelve para recordar quién fue y otros a los que regresa para entender quién llegó a ser. Para León XIV, Zaña reúne ambas cosas. Este sábado, el Papa llegó al santuario de Santo Toribio de Mogrovejo, en Lambayeque, para cerrar el Año Jubilar por los 300 años de la canonización del santo que marcó profundamente su vida pastoral en el Perú. No era una visita protocolar más sino más bien una vuelta a sus propias raíces como obispo.

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