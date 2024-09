El último martes, vecinos de los condominios Villa Las Flores denunciaron haber sufrido un atentado contra sus vidas, luego de que un grupo de delincuentes a bordo de una moto hiciera explosionar un artefacto en el pórtico que sirve de ingreso a dicha área urbana. ¿La razón? presuntas represalias e intimidación para que las familias que allí viven paguen el dinero que se les exige. Hablamos de cobro de cupos abiertamente y delante de las autoridades.

Un vecino del condominio Villa Las Flores, en la zona de Huanchaco, señaló que la inseguridad a llegado a tal extremo que ahora se le cobra a las personas para vivir dentro de sus casas. “Debemos pagar para vivir. No tenemos negocios ni empresas, no hay un rubro económico. No tenemos plata ¿Qué nos pueden sacar? nada, absolutamente nada”, comenta desde el anonimato. Agrega que los criminales han llegado a una zona deprimida económicamente, con muchas carencias. Por ello, los residentes indicaron que no comprenden el accionar delictivo que estas mafias.

Según refirieron las familias afectadas, estos atentados no son aislados, ya que en anteriores ocasiones han llegado a recibir amenazas constantes por parte de bandas de extorsionadores, que solicitan 50 soles al día a cada vivienda de los condominios, que son alrededor de 10. Es decir, las obligan a pagar por vivir en sus propias casas .

Se trata de un total de 40 familias que viven en condominios Villa Las Flores. Si calculamos el monto exigido a cada vivienda y el número de estas, se trata de 60 mil soles de ganancia que los extorsionadores obtendrían cada mes en solo un espacio urbano. Vecinos afectados señalaron que son alrededor de 10 los condominios que existen actualmente en Huanchaco y que serían blanco del mismo modus operandi.

Debido a este escenario de delincuencia que los afecta directamente, los ciudadanos agraviados han exhortado a la Policía Nacional y a los serenos del distrito a realizar las investigaciones del caso sobre esta modalidad de cobro de cupos y encontrar a quienes los vienen amenazando.

“Les queremos evitar pasar un mal rato, algo así como darles un levantón o que le quememos o cerremos de mala manera”, se escucha decir a uno de los delincuentes en una de las llamadas telefónicas realizadas para amenazar a una familia.

Como parte del accionar de estas redes de extorsión, cada cierto tiempo aparecen mensajes en papel en los alrededores de los condominios, en donde los delincuentes describen sus condiciones, como la exigencia de un pago (50 soles) a cada familia a cambio de “garantías” por su seguridad. Asimismo, se ha detectado que a las casas que efectúan el pago se les coloca en la puerta un adhesivo con el distintivo de la agrupación criminal.

“En Villa Las Flores tenemos la calle sin asfaltar, no tenemos agua, se va y viene la luz, no es estable, somos personas que vivimos del día a día, necesitamos el apoyo de la policía y el serenazgo”, expresó un vecino afectado.

¿Qué dicen las autoridades?

Por su parte, el director de la Región Policial La Libertad, general PNP José Zavala Chumbiauca, comentó días atrás que en la ciudad de Trujillo se puede caminar y vivir de manera tranquila y que si bien hay episodios de delincuencia estos no son frecuentes o de una magnitud tal como se difunden en los medios de comunicación y redes sociales.

“Mediante la redes de la Policía Nacional venimos incentivando incluso el turismo, porque La Libertad no es tierra de nadie. Incluso familiares míos me han dicho que tienen miedo venir porque no van a poder caminar por las calles y creo que eso no es cierto. Tenemos delincuencia, sí, nadie lo niega, pero tampoco al extremo como para que uno no pueda salir a caminar”, sostuvo.

Estado de emergencia

Debido a los altos índices de extorsiones y violencia en la ciudad de Trujillo, el Ejecutivo decidió declarar el estado de emergencia en dicha provincia y la de Pataz a fines de enero de este año. Esta medida fue prorrogada en más de una oportunidad por razones de seguridad.

En ese sentido, el general Zavala ha solicitado recientemente una ampliación del estado de emergencia en Trujillo por 30 días más, ya que vence el próximo 12 de septiembre. Este pedido surge debido a la persistente delincuencia y extorsiones que afectan la región. El objetivo es reforzar las medidas de seguridad en la jurisdicción.

La mayoría de los ciudadanos y comerciantes están a favor de la ampliación, sin embargo, no hay mucho optimismo sobre su real efectividad. Algunos creen que la medida por sí sola no conllevará a cambios significativos, y menos aun, si las autoridades no actúan con firmeza.

Cabe mencionar que a pesar del estado de emergencia, la región La Libertad reporta 1.876 denuncias de extorsión en lo que va del año.