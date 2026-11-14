Chiclayo se volcó a las calles ayer por la mañana. Desde que el avión que trasladaba a León XIV aterrizó en la Base Aérea Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo, todos en la ciudad buscaron un lugar en los bordes de las avenidas y carreteras. Durante el trayecto hacia las Pampas de Pimentel, la comitiva papal atravesó cuatro distritos y encontró, a ambos lados de la ruta, una multitud que no dejaba de aumentar. Familias enteras, ancianos, niños sobre los hombros de sus padres, banderas, pancartas y celulares levantados. Era como si Chiclayo hubiera desalojado sus casas para ocupar las veredas y no perderse el regreso de uno de los suyos.

No era una visita cualquiera. Robert Prevost había vivido en esta tierra durante casi nueve años antes de partir a Roma en enero de 2023. Ahora regresaba convertido en León XIV. La diferencia estaba en el cargo, en la vestimenta blanca y en la dimensión de la comitiva. El vínculo, sin embargo, seguía siendo el mismo.

AME6697. PIMENTEL (PERÚ), 13/11/2026.- El papa León XIV saluda a su llegada a la explanada de las Pampas de Pimentel donde celebrará una misa, este viernes en Pimentel (Perú). "¡Qué alegría volver a Chiclayo! Es una bendición para mí estar de nuevo con ustedes", así comenzó su homilía el papa León XIV, el sacerdote Roberto Prevost, en la misa ante unas 500.000 personas en la que escenificó su regresó a la que fue su casa durante casi nueve años cuando fue obispo. EFE/ Paolo Aguilar / Paolo Aguilar

El destino de la primera gran jornada fue una inmensa extensión de arena: las Pampas de Pimentel. Unas 55 hectáreas de terreno polvoriento, a las afueras del balneario y con el mar en el horizonte, se habían preparado para recibir una celebración que las dimensiones habituales de una iglesia no podían contener. Allí, donde el desierto parece encontrarse con el Pacífico, se congregó alrededor de medio millón de personas, según estimaciones difundidas por agencias internacionales.

El Papa comenzó la homilía con una frase que parecía resumir el sentimiento de toda la jornada: “¡Qué alegría volver a Chiclayo!”. No hizo falta mucho más para entender que aquella misa tenía algo de reencuentro familiar. Agradeció el cariño, el apoyo y las oraciones de quienes lo acompañaron durante sus años como obispo. Y dejó una frase que devolvía ese afecto en forma de compromiso: “los tengo muy presentes en mis plegaria”, añadió .

La sensación térmica rondaba los 38 grados y el calor convirtió la espera en una prueba física. Había fieles que habían llegado desde la tarde del día anterior, con pocas horas de sueño, escasa comida y reservas de agua que se agotaban mucho antes de que comenzara la celebración. Al menos una decena de personas sufrió descompensaciones y requirió atención. Los bomberos recorrieron la explanada y rociaron agua sobre los asistentes para refrescarlos. Por momentos, aquella lluvia improvisada fue tan bienvenida como una bendición.

El contraste era difícil de ignorar: un terreno sin sombra, el sol cayendo de frente y cientos de miles de personas que, aun así, no querían marcharse. El calor ahogaba, pero el fervor seguía en pie. Algunos buscaban protegerse con sombreros, cartones o cualquier tela; otros levantaban sus botellas para compartir el agua. Había cansancio en los rostros, pero también una emoción que parecía renovar las fuerzas. No se trataba solamente de ver al Papa de cerca. Muchos habían llegado para escuchar una palabra que llevaban años esperando, para volver a encontrarse con el obispo que conocieron antes de que el mundo comenzara a llamarlo Santo Padre.

La jornada continuó con una visita privada a la capilla San Óscar Romero, en el distrito de La Victoria, un lugar especialmente significativo porque Prevost ayudó a conseguir los recursos para reconstruirla. Más tarde se reunió con obispos, sacerdotes, religiosos y agentes pastorales en el Santuario de Nuestra Señora de la Paz; después, con representantes del mundo universitario en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. La agenda concluyó con una cena junto a sacerdotes de la diócesis.

Nadie en la comitiva de periodistas acreditados por el Vaticano entendía de dónde saca energía

Chiclayo había recuperado a su antiguo obispo durante todo un día, pero todavía faltaba el encuentro más íntimo.

Vista aérea de las Pampas de Pimentel. Foto: GEC.

Al terminar las actividades, León XIV no se dirigió a un hotel ni a una residencia preparada para una visita de Estado. Regresó a la Casa Episcopal, el edificio de tres pisos donde vivió durante ocho años y cinco meses. Desde fuera, la construcción conserva una sobriedad que contrasta con la dimensión mundial de quien ahora cruza su puerta. No hay una fachada monumental ni una arquitectura rimbombante.

Apenas un cartel de bienvenida con su nombre. La casa parece haber esperado sin necesidad de cambiar de personalidad.

Bomberos tuvieron que aplacar el calor de las multitudes con motobombas y mangueras en medio del desierto de las Pampas de Pimentel. (Foto: Alonso Chero / @photo.gec)

En su interior permanecen fotografías y recuerdos de su trayectoria religiosa, solideos y mitras de distintas etapas de su vida. También está aquella habitación sencilla, con una cama, un sillón y una mesa de trabajo, que formó parte de su vida cotidiana como obispo. Pero hay una historia especial detrás del cuarto que ocuparía esta noche: cuando todavía estaba al frente de la diócesis, Prevost dispuso remodelarlo pensando que algún día podría recibir a una persona importante, quizá un cardenal o incluso un Papa. La anécdota, contada por uno de sus antiguos colaboradores, tiene ahora un desenlace que parece escrito con anticipación: el hombre que preparó la habitación terminó siendo quien la ocupa.

Así terminó el primer día de León XIV en Chiclayo. Afuera quedaban las imágenes de una ciudad volcada a las carreteras y de una multitud que soportó el sol del desierto para volver a escuchar su voz. Adentro, en cambio, lo esperaba una casa sin grandes ceremonias, llena de recuerdos y de objetos personales. Después de recorrer medio mundo como Papa, Robert Prevost había regresado a dormir donde alguna vez lo hizo como obispo.

La llegada del papa León XIV fue cálida y entre miles de fieles de diversas partes de Lambayeque. (Foto: Alonso Chero / @photo.gec)

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