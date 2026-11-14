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Resumen

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El Papa saludando a las multitudes a su paso hacia el altar construido en las Pampas de Pimentel. (Foto: Alonso Chero / @photo.gec)
El Papa saludando a las multitudes a su paso hacia el altar construido en las Pampas de Pimentel. (Foto: Alonso Chero / @photo.gec)
Por Juan Pablo León Almenara

Chiclayo se volcó a las calles ayer por la mañana. Desde que el avión que trasladaba a León XIV aterrizó en la Base Aérea Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo, todos en la ciudad buscaron un lugar en los bordes de las avenidas y carreteras. Durante el trayecto hacia las Pampas de Pimentel, la comitiva papal atravesó cuatro distritos y encontró, a ambos lados de la ruta, una multitud que no dejaba de aumentar. Familias enteras, ancianos, niños sobre los hombros de sus padres, banderas, pancartas y celulares levantados. Era como si Chiclayo hubiera desalojado sus casas para ocupar las veredas y no perderse el regreso de uno de los suyos.

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