Efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) hallaron prendas e indumentaria de uso policial durante un operativo realizado en una vivienda del distrito de El Porvenir, en Trujillo. Según las primeras investigaciones de la División de Investigación Criminal (Divincri), el lugar habría sido utilizado como centro de operaciones por la banda criminal responsable del secuestro del empresario Jenss Lara Tantaquilla y del posterior asesinato de cuatro personas ocurrido en la región La Libertad.

Durante el registro del inmueble, las fuerzas del orden incautaron chalecos tácticos con distintivos adulterados de la PNP, prendas de camuflaje, gorras institucionales y carcasas de radios de comunicación. Las autoridades presumen que este vestuario fue empleado por los delincuentes para montar falsos operativos de control en la vía pública, modalidad con la que interceptaron y privaron de la libertad a la víctima sin levantar sospechas.

En el lugar también se hallaron municiones de diverso calibre, placas de rodaje falsificadas y dispositivos de geolocalización. Peritos de la Oficina de Criminalística acudieron a la escena para recoger huellas dactilares y realizar los exámenes de balística correspondientes, con el objetivo de determinar la vinculación directa de las evidencias con las armas empleadas en el cuádruple homicidio registrado en la zona.

El hallazgo forma parte de los megaoperativos que ejecuta el Ministerio del Interior en Trujillo tras la declaratoria de estado de emergencia por la alta incidencia delictiva. Representantes de la Fiscalía Especializada contra el Crimen Organizado indicaron que la información recabada en el inmueble permitirá identificar a los integrantes de la red criminal y determinar la ruta que siguieron los captores tras el secuestro.

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La PNP mantiene en custodia los bienes incautados e intensificó los operativos en diversos puntos críticos de la provincia para dar con el paradero de los principales sospechosos. La investigación permanece en curso bajo reserva sumarial a fin de no entorpecer las diligencias para la captura de los involucrados.