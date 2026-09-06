Agentes de la PNP incautaron indumentaria policial, chalecos antibalas y armamento en un inmueble que habría servido como guarida a la banda criminal implicada en el secuestro del empresario. (Foto: Captura de YouTube / 24 Horas)
Agentes de la PNP incautaron indumentaria policial, chalecos antibalas y armamento en un inmueble que habría servido como guarida a la banda criminal implicada en el secuestro del empresario. (Foto: Captura de YouTube / 24 Horas)
Por Redacción EC

Efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) hallaron prendas e indumentaria de uso policial durante un operativo realizado en una vivienda del distrito de El Porvenir, en Trujillo. Según las primeras investigaciones de la División de Investigación Criminal (Divincri), el lugar habría sido utilizado como centro de operaciones por la banda criminal responsable del secuestro del empresario Jenss Lara Tantaquilla y del posterior asesinato de cuatro personas ocurrido en la región La Libertad.

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