Equipo especializado de la PNP investigará secuestro de alcalde

Tras el secuestro y posterior liberación del alcalde de la Municipalidad Provincial de Pataz (MPP), Robert Bogarín Vega, el jefe de la III Macro Región Policial La Libertad – Áncash, general PNP César Vallejos Mori, indicó que un grupo especializado de la División de Investigación Criminal y Apoyo a la Justicia (Divicaj) viajó a la referida provincia para investigar los hechos e identificar y capturar a los secuestradores.



“Ya se ha enviado un equipo de investigadores de la Divicaj. Ellos están dirigiéndose a Tayabamba con peritos de criminalística para recoger las evidencias dejadas por los secuestradores en el lugar de los hechos y, básicamente, en el domicilio (del burgomaestre)”, expresó el oficial.



Vallejos añadió que se ha implementado un plan operativo Cerco con el fin que las unidades policiales más cercanas a Tayabamba puedan identificar a los criminales y capturarlos; además, para ubicar el vehículo que habrían utilizado para trasladar al burgomaestre hasta el caserío de Huanapampa, donde lo abandonaron.



Según el oficial, la mañana de hoy se comunicó vía telefónica con los hermanos del burgomaestre y estos le dijeron que, por información del mismo Robert Bogarín, “había recibido amenazas telefónicas al parecer de personas que están en contra de su gestión”.



“Sin embargo, esta versión y otras aún están en proceso de investigación, pues nunca se denunciaron estos hechos”, agregó Vallejos. “Descartamos por el momento que se traten de hechos terroristas o de carácter subversivo”, enfatizó.



Robert Bogarín aseguró haber sido secuestrado ayer en la noche, y liberado tres horas después por sus mismos plagiarios. Semanas antes de su secuestro, el alcalde de Pataz llegó a Trujillo, capital de la región La Libertad, para solicitar mayor presencia policial en su provincia debido a un incremento de la delincuencia.



Ante este pedido, el general PNP César Vallejos dijo que Tayabamba cuenta con 19 agentes policiales, “número suficiente” para velar por la seguridad de la población en esa parte del país, afirmó.



-Aseguró haber caminado seis horas-



En tanto, el alcalde Bogarín Vigo aseguró haber caminado seis horas tras ser liberado. Según manifestó, fue abandonado en una zona que no conocía. “Desde ahí caminó presuroso por unas seis horas ininterrumpidas. En el trayecto, sufrió caídas y golpes, producto del miedo, hasta que llegó al poblado de Huanapampa, donde fue auxiliado y trasladado en una motocicleta al hospital de Tayabamba (a unos 40 minutos)”, comunicó el área de imagen de la MPP tras recibir información del alcalde.



La autoridad edil, militante de Acción Popular, se pronunció por única vez a través del área de prensa edil. Afirmó también que un grupo de seis delincuentes lo sacó de su habitación cuando llegaba a descansar, ayer por la noche.



“Al momento de ingresar a su dormitorio se encontró con dos delincuentes, ocultos dentro del baño, que lo encañonaron y con palabras soeces le increparon el no haber respondido los mensajes y llamadas extorsivas que le realizaron (semanas atrás)”, informó el área de imagen institucional.



El burgomaestre, según se añadió en la información, recordó que los gritos que dio alertaron a su agente de seguridad, quien se habría enfrentado a golpes a otros dos delincuentes que finalmente lo hirieron. Tras ello, los facinerosos procedieron a sacarlo por la parte trasera de la vivienda para subirlo a una camioneta con rumbo desconocido.



Bogarín dijo que no fue maltratado físicamente por sus raptores en las tres horas que estuvo secuestrado (de 10 p.m. a 1 a.m.). Sin embargo, contó que continuaron increpándole por no haber respondido las llamadas extorsivas. “Si hubieses contestado antes, no tendríamos que estar en estas circunstancias”, le dijeron según contó.



Relató también que permaneció vendado y amordazado y aseguró que empezó a recibir las llamadas extorsivas tres semanas atrás. Además, que los supuestos delincuentes le decían que “debe colaborar”; sin embargo, acotó que no le precisaron con qué cantidad de dinero ni le mencionaron que se trataba de cupos por obras.



La autoridad narró, asimismo, que sus secuestradores entraron en pánico al enterarse de que las rondas campesinas de Pataz se habían organizado y estaban tras ellos.