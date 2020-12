Conforme a los criterios de Saber más

Tras la aparición esta mañana de fotografías que demuestran a policías usando pistolas contra los manifestantes durante las protestas del sector agrario en La Libertad y la muerte de dos personas producto de los enfrentamientos, el ministro del Interior, José Elice, informó que removió de su cargo al jefe policial de Trujillo así como a otros efectivos involucrados en este accionar.

Elice dijo ser el responsable político de estos hechos aunque niega que desde el Gobierno se haya ordenado usar armas de fuego en las protestas que se registran desde ayer en el norte del país.

“Estamos muy preocupados por lo que hemos visto y creemos que no hay que satanizar a toda la Policía Nacional. Hay personal de primer nivel. Pero cuando se comete un error, y un delito, hay que investigar y efectuar las sanciones correspondientes”, sostuvo el titular del Interior.

Por su parte, en conferencia de prensa, la primera ministra Violeta Bermúdez anunció la creación de una comisión de alto nivel, conformada por tres ministros de Estado, a fin de establecer el diálogo con los trabajadores agrarios de La Libertad, quienes están en contra de la ley que aprobó el Congreso para un nuevo régimen laboral agrario.

El Comercio conversó con el exministro del Interior Ricardo Valdés y el exdirector de la PNP Eduardo Pérez Rocha, quienes opinaron sobre el accionar de la policía durante los últimos enfrentamientos y las falencias que existen en la institución.

Ricardo Valdés: “Me sorprende que se haya usado munición no autorizada sin guardar la normativa correspondiente”

Para el exministro del Interior Ricardo Valdés, resulta sorprendente que sobre la base de experiencias pasadas, como los enfrentamientos durante las marchas nacionales en el Centro de Lima, tanto el Ministerio del Interior (Mininter) como la Policía Nacional no hayan recogido las recomendaciones y corregido su accionar. Indicó que no

“Yo lo que hubiese esperado es que la PNP y el Mininter debieron haber recogido las recomendaciones, incluso de organizaciones internacionales, ya haber corregido errores de manera interna. Creo también que con particular énfasis se debió haber verificado que la munición que se estaba empelando en el norte del país era la autorizada para el control de disturbios. Me sorprende se haya usado munición no autorizada y que se haya empleado gases lacrimógenos sin guardar la normativa correspondiente”, señaló.

Asimismo, Valdés dijo no entender como a estas alturas la PNP no cuenta con tanquetas, vehículos hidrantes (rochabuses), entre otros equipos para el control de disturbios

“Me sorprende que en estos momentos la policía no cuente con ese tipo de implementos de manera suficiente, porque nos los estamos viendo en acción. También creo que es importante que se coordine con el Gobierno Regional porque me parece importantísimo que a su vez se emplee maquinaria pesada para liberar la vía, en compañía, obviamente, de la Policía Nacional”, sostuvo.

Explicó que toda esta situación genera un ambiente de tensión y estrés en el personal, a quien se le tiene que proveer de herramientas necesarias para controlar los disturbios. Esto supone, refirió, equipamiento de gran tamaño. “No entiendo cómo en los almacenes que proveen equipamiento a la Diroes se está entregando munición no autorizada. Me parece que por el lado logístico hay un tema que hay que indagar, al igual que por el lado operativo”, opinó Valdés.

El exministro también resaltó que dentro de las fuerzas policiales no solo está la moral afectada, sino que no se ven resultados de las investigaciones por parte de la propia policía.

Por otro lado, indicó que el uso de un arma de fuego no autorizada con la posibilidad de muerte es “algo que impacta directa y políticamente al presidente, al ministro del Interior y al comandante general de la PNP”. “Entonces, uno podría llegar a pensar que en este uso inadecuado de la fuerza hay una segunda intención también detrás. Cabría esa posibilidad”, manifestó.

Eduardo Pérez Rocha: “Para mí la responsabilidad principal es del Ejecutivo, que no hace cumplir el estado de emergencia ”

Para el exdirector de la PNP, Eduardo Pérez Rocha, la más grande responsabilidad de lo sucedido al norte del país le corresponde al Gobierno central. Al margen de que lamenta la muerte de los manifestantes durante los enfrentamientos, sostuvo que esto se pudo evitar si se hubiera retomado el control de la vía (Panamericana Norte) o si se hubiera evitado la toma de la misma.

“Lo que me parece es que el Gobierno no está dando un cumplimeinto efectivo al estado de emergencia. Con esta medida se prohíbe el libre tránsito y los grandes desplazamientos. Bajo esta perspectiva, vale decir que no está permitido la utilización de vías y plazas sin autorización y mucho menos los bloqueos de vías públicas”, indicó.

Pérez Rocha señaló que desde el 2013, la PNP tiene un decreto supremo y una directiva donde se aprueba el manual de procedimientos policiales a nivel nacional. Según detalló, en esta norma se precisa el los lineamientos para el control de multitudes.

“El primer paso del proceso es la verbalización, lo segundo es el contacto directo, ya cuando hay un conflicto es donde se permite el uso de la vara policial, si esto no funcional sigue el uso de vehículos hidrantes o rochabuses. Ya después se utilizan las bombas lacrimógenas. En caso de que existiera peligro para el personal policial o civiles también se detalla el uso de armas de fuego. Lo que está autorizado son los perdigones de goma, los cuales no son letales”, explicó.

Finalmente, criticó la falta de equipos para el personal policial, pues en la mayoría de casos cada agente “solo recibe dos bombas lacrimógenas y si se les acaban quedan a la deriva”. “Para mí la responsabilidad principal es del Ejecutivo, que no hace cumplir el estado de emergencia y que permite que la policía tenga que controlar los disturbios sin armamento”, expresó el exdirector de la PNP.

