Durante el desalojo a un grupo de ambulantes, realizado por personal de la Municipalidad de Trujillo, en La Libertad, Janet Tacanga Quesada, de 47 años, junto a su nieta de un año y tres meses, quedaron inconscientes luego de que ambas se golpearan la cabeza al caer en la pista de la avenida Manuel Vera.

Tras el accidente, médicos tuvieron que colocarle a la mujer de 47 años 10 puntos de sutura. Tacanga junto a su nieta se encuentran en observación en el nosocomio al que fueron trasladadas.

Luego del desalojo, familiares de la agraviada denunciaron al personal municipal ante la Policía Nacional y la fiscalía. Además, negaron las declaraciones de Luis Verdi, gerente de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Trujillo, quien sostiene que la caída de la mujer al suelo fue producto de un choque con otro ambulante y no con personal edil.

"Lo que se ve en las imágenes es que la señora ha ido corriendo detrás de un agente y al retornar cerca de un ambulante que estaba golpeando a un agente, este ambulante topa con su espalda a la mujer provocando que esta retroceda y caiga a la pista", señaló Luis Verdi a una radio local.

Asimismo, el funcionario precisó que la intervención ya había concluido y que algunos agentes bajaron del carro para ayudar a un colega que habría sido golpeado por los ambulantes.

Por último, Verdi indicó que se procederá a investigar este hecho porque los agentes no "deben bajar del vehículo cuando se termina una intervención".

"Si bien es cierto a ayudar a uno de sus compañeros, lo que ha originado es la pelea que se ha agudizado y producto de ello se registró un hecho lamentable. Nosotros no podemos decir que no la golpeamos y que no tenemos responsabilidad. Nosotros como Municipalidad tenemos responsabilidad", concluyó.

MÁS DE PERÚ