Los auditores también han visitado otras obras de infraestructura educativa, eléctrica y han verificado las labores de prevención en puntos críticos en localidades como Moche, Chao, Huanchaco, Florencia de Mora, entre otras. Foto: Contraloría
Los auditores también han visitado otras obras de infraestructura educativa, eléctrica y han verificado las labores de prevención en puntos críticos en localidades como Moche, Chao, Huanchaco, Florencia de Mora, entre otras. Foto: Contraloría
Por Redacción EC

La Contraloría General de la República continúa las acciones de supervisión de obras en las quebradas San Idelfonso y San Carlos, con el objetivo de proteger a la población de Trujillo, El Porvenir, Víctor Larco Herrera y Laredo frente a posibles activaciones durante eventos climáticos extremos a causa del Fenómeno de El Niño (FEN).

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