La Contraloría General de la República continúa las acciones de supervisión de obras en las quebradas San Idelfonso y San Carlos, con el objetivo de proteger a la población de Trujillo, El Porvenir, Víctor Larco Herrera y Laredo frente a posibles activaciones durante eventos climáticos extremos a causa del Fenómeno de El Niño (FEN).

El vocero de la Contraloría, Luis Castillo Torrealva, precisó que entre los avances está la culminación de los 36 diques de la quebrada San Idelfonso, los 25 diques de San Carlos y diversas intervenciones complementarias dentro del sistema hidráulico diseñado para conducir hasta casi 300 metros cúbicos por segundo (m3/s) al río Moche, lo cual se sumaría a los más de 900 m3/s que podría circular en época de crecida.

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Asimismo, para octubre se espera concluir la construcción de un canal de conducción y antes de fin de año culminen otros trabajos. Además, sostuvo que actualmente se ejecutan labores de ensanchamiento del cauce y reforzamiento de las defensas ribereñas en sectores estratégicos.

Trabajos en río Moche

Según enfatizó, de los 24 kilómetros contemplados para la intervención, todavía quedan aproximadamente 12 kilómetros por culminar.

Chan Chan y otras visitas

Durante la jornada de supervisión, un equipo de auditores se trasladó hasta Chan Chan, la ciudad construida en adobe más grande de América y Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, a fin de verificar las acciones de preparación y respuesta ante la ocurrencia de lluvias.

En el lugar se constató que, pese a que algunas estructuras metálicas protegen al monumento, las tuberías de evacuación pluvial descargan en zonas no adecuadas comprometiendo con aniegos la zona. Incluso, el agua de las últimas precipitaciones se estaría filtrando en otros sectores.

A nivel transporte se han visitado obras de puentes en la provincia de Santiago de Chuco para verificar su estado actual. A nivel del sector vivienda se han inspeccionado los vehículos, maquinaria pesada y motobombas para enfrentar el FEN, mientras en social se ha constatado la gestión de la atención integral a niñas y adolescentes y evaluación de las medidas preventivas y correctivas ante fenómenos naturales que afecten a los CAR Hogar La Niña y Hogar San José.

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Sector Salud frente al FEN

Se inspeccionado en la provincia de Ascope, el Hospital Rosa Sánchez de Santillán, donde se atienden más de 127.000 habitantes. Sin embargo, ese número de personas se incrementa pues recibe derivados de postas y centros médicos periféricos.

Los auditores también han visitado otras obras de infraestructura educativa, eléctrica y han verificado las labores de prevención en puntos críticos en localidades como Moche, Chao, Huanchaco, Florencia de Mora, entre otras.