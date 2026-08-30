Policía promete capturar a responsables del ataque que dejó cuatro muertos y un empresario secuestrado. Foto: Captura de video/Noticias Trujillo/Instagram
Policía promete capturar a responsables del ataque que dejó cuatro muertos y un empresario secuestrado. Foto: Captura de video/Noticias Trujillo/Instagram
Por Redacción EC

El jefe de la Región Policial La Libertad, general PNP Ricardo Espinoza Cuestas, lanzó una contundente advertencia contra los responsables del secuestro del empresario minero Jens Marty Lara Tantaquilla, de 31 años, y del asesinato de las cuatro personas que lo acompañaban durante el ataque ocurrido en Trujillo.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.