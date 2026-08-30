El jefe de la Región Policial La Libertad, general PNP Ricardo Espinoza Cuestas, lanzó una contundente advertencia contra los responsables del secuestro del empresario minero Jens Marty Lara Tantaquilla, de 31 años, y del asesinato de las cuatro personas que lo acompañaban durante el ataque ocurrido en Trujillo.

“Ningún delincuente le ha ganado al Estado. En el transcurso de las horas, los vamos a capturar y los vamos a abatir. Así como ellos han utilizado la fuerza, la Policía de igual manera usará la fuerza letal”, afirmó el oficial, quien aseguró que los responsables serán ubicados y capturados.

Violento ataque en Trujillo deja cuatro muertos. Foto: Captura de video/Facebook RPP

Ataque en Húsares de Junín dejó cuatro personas asesinadas

El violento hecho ocurrió aproximadamente a las 3:00 de la madrugada de este domingo, en la cuadra 3 de la avenida Húsares de Junín, en Trujillo. Las víctimas se desplazaban en una camioneta blanca cuando fueron interceptadas por sujetos que, según información preliminar, utilizaban prendas similares a las de una unidad policial.

Los fallecidos fueron identificados preliminarmente como Farhad Andrea Monzón Lingán, Nadia Edith Urtecho Rodríguez, Luis Alberto Rojas Ramos de Rosas y Christopher Eduardo García Álvarez. Según información difundida sobre el caso, los dos últimos se desempeñaban como personal de resguardo del empresario.

En medio del ataque, el empresario minero habría sido secuestrado. Su paradero continúa siendo materia de investigación y búsqueda por parte de las autoridades.

Policía analiza cámaras y desplazamientos de los atacantes

El general Ricardo Espinoza señaló que la Policía viene analizando las cámaras de seguridad y las secuencias de desplazamiento para reconstruir cómo ocurrió el ataque y establecer quiénes participaron.

De acuerdo con la información difundida por el jefe policial, las autoridades manejan como hipótesis la posible participación de integrantes de las organizaciones criminales conocidas como “Los Pulpos” o “La Jauría”. Esta atribución forma parte de las investigaciones y no constituye, por ahora, una responsabilidad judicialmente establecida.

La Policía Nacional y el Ministerio Público mantienen las diligencias para determinar las circunstancias exactas del ataque, identificar a los responsables y establecer el paradero de Lara Tantaquilla.

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