Gobernador de La Libertad: “La Autoridad para la Reconstrucción debe reformarse”

Tras la designación de Nelson Chui Mejía como director ejecutivo de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC), en reemplazo del renunciante Edgar Quispe Remón, el gobernador regional de La Libertad, Manuel Llempén Coronel, indicó que es la institución la que tiene que “reformarse” para acelerar los trabajos de reconstrucción en las zonas afectadas por El Niño costero en el país.

“Pienso que no es el cambio de autoridad, sino que la manera como se ha constituido esta Autoridad de Reconstrucción con Cambios tiene que reformarse o reformularse. Se asigna financiamiento para que los distritos, las provincias, las regiones y los ministerios puedan ser unidades ejecutoras, pero a nadie se la da presupuesto para hacer los expedientes técnicos, que son la base para que se haga una obra”, cuestionó Llempén Coronel.



El gobernador de La Libertad aseguró que le sorprendió la renuncia de Edgar Quispe, pues “ayer -jueves- estuve conversando con él y no me comentó nada”. Luego, añadió que espera reunirse pronto con el nuevo director de la ARCC “para ver cuál es su estilo de administración”.



“No creo que esto sea un retraso o retroceso, […] pero como La Libertad tenemos S/1.200 millones para obras y necesitamos S/120 millones para poder elaborar los expedientes técnicos”, agregó.



Ante esta situación, Llempén aseguró que ya le ha solicitado al presidente de la República, Martín Vizcarra, el financiamiento de los expedientes técnicos que necesitan las obras para la reconstrucción de las zonas afectadas por El Niño costero. “En el GORE he dicho que lo que se tiene que hacer es entregar financiamiento para la elaboración de los expedientes técnicos”, sostuvo.

