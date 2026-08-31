La camioneta, Ford Bronco Raptor, de color blanco, con placa CZI-019, está registrada a nombre de Millenium J&J S.A.C. Foto: Wilson Fernández
La camioneta, Ford Bronco Raptor, de color blanco, con placa CZI-019, está registrada a nombre de Millenium J&J S.A.C. Foto: Wilson Fernández
Por Redacción EC

El secuestro de Jenns Marty Lara Tantaquilla, ocurrido durante un ataque que dejó cuatro personas asesinadas en Trujillo, mantiene abiertas una serie de interrogantes que ahora forman parte de las pesquisas. Además de reconstruir cómo se planificó el ataque y los movimientos previos de la víctima, existen elementos alrededor de su entorno empresarial, familiar y de sus actividades vinculadas a la minería que podrían resultar relevantes para establecer por qué fue elegido como objetivo.

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