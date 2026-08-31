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Jens Lara, de 31 años, fue secuestrado en medio del asesinato de cuatro personas en Trujillo. (Foto: Facebook)
Jens Lara, de 31 años, fue secuestrado en medio del asesinato de cuatro personas en Trujillo. (Foto: Facebook)
Por Martín Acosta González

Casi 34 horas después de ser secuestrado por miembros de la organización criminal Los Pulpos, en medio de un violento ataque que dejó cuatro personas asesinadas, el empresario minero Jenns Marty Lara Tantaquilla fue hallado con vida la tarde de este lunes en Trujillo. Según información conocida por El Comercio, la familia negoció un primer pago como parte de las negociaciones con los captores antes de que Lara fuera abandonado.

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