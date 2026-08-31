Casi 34 horas después de ser secuestrado por miembros de la organización criminal Los Pulpos, en medio de un violento ataque que dejó cuatro personas asesinadas, el empresario minero Jenns Marty Lara Tantaquilla fue hallado con vida la tarde de este lunes en Trujillo. Según información conocida por El Comercio, la familia negoció un primer pago como parte de las negociaciones con los captores antes de que Lara fuera abandonado.

Según informó el comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP),Óscar Arriola, Lara Tantaquilla fue abandonado al norte de la ciudad de Trujillo, cerca de la zona de Huanchaco. El Comercio pudo conocer que el empresario minero no presenta lesiones ni golpes.

Personas vinculadas a la familia indicaron que los criminales se contactaron con la familia, la madrugada del domingo, minutos después del secuestro de Lara Tantaquilla solicitando más de dos millones de soles. Este diario pudo conocer que se mantuvo una negociación con los captores y que incluso se realizó un primer pago por su liberación.

Fuentes inmersas en la investigación revelaron que la familia realizó estas conversaciones al margen de las acciones de la Policía. En paralelo, la PNP realizaba intervenciones que permitieron detener a cinco presuntos participantes de las acciones criminales.

La Policía detuvo a cinco presuntos implicados en el secuestro de Jenns Lara Tantaquilla. Cuatro son señalados como presuntos autores materiales del rapto, mientras que el quinto habría cumplido funciones logísticas y coordinado la provisión de armas, uniformes y otros implementos para la organización criminal.

Los detenidos son Frank Junior Quesada Cruz, alias “Ñato”; Julio Zavaleta Quesada, alias “Juliacho”; César Iván García Rivera, alias “Bolacho”, quien habría cumplido funciones de chofer; Ángel Fabricio Bocanegra Linares, alias “Folo”; y José Miguel Cherrepe Dávila, alias “Ares”. Todos integrarían la banda criminal Los Pulpos, según la PNP. Los criminales se vistieron de policía para perpetrar el ataque contra Lara Tantaquilla, quien se desplazaba en una camioneta Ford Bronco Raptor, de color blanco, con placa CZI-019.

La Policía detuvo a cinco presuntos implicados en el secuestro de Jenns Lara Tantaquilla. Cuatro son señalados como presuntos autores materiales del rapto, mientras que el quinto habría cumplido funciones logísticas y coordinado la provisión de armas, uniformes y otros implementos para la organización criminal.

El comandante general de la PNP, Óscar Arriola, señaló en conferencia de prensa que cuatro de los cinco detenidos serían quienes se desplazaban en la camioneta utilizada para ejecutar el secuestro y son sindicados como los presuntos autores materiales del rapto. El quinto intervenido habría cumplido un papel distinto: se encargaba de la logística de la organización y mantenía coordinaciones con miembros de Los Pulpos que se encuentran en el extranjero, desde donde se habría gestionado la provisión de uniformes, armamento y otros implementos utilizados por la red criminal.

La Policía detuvo a cinco presuntos implicados en el secuestro de Jenns Lara Tantaquilla. Cuatro son señalados como presuntos autores materiales del rapto, mientras que el quinto habría cumplido funciones logísticas y coordinado la provisión de armas, uniformes y otros implementos para la organización criminal.

Las capturas se realizaron progresivamente desde la noche del domingo y continuaron durante la madrugada y este lunes en El Porvenir y Chepén.

La Policía detuvo a cinco presuntos implicados en el secuestro de Jenns Lara Tantaquilla. Cuatro son señalados como presuntos autores materiales del rapto, mientras que el quinto habría cumplido funciones logísticas y coordinado la provisión de armas, uniformes y otros implementos para la organización criminal.

Pago de rescate

Si bien El Comercio confirmó las negociaciones, en conferencia de prensa el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, y el comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP),Óscar Arriola, indicaron que el caso sigue en investigación. Las autoridades no negaron el pago realizado por la familia.

La Policía detuvo a cinco presuntos implicados en el secuestro de Jenns Lara Tantaquilla. Cuatro son señalados como presuntos autores materiales del rapto, mientras que el quinto habría cumplido funciones logísticas y coordinado la provisión de armas, uniformes y otros implementos para la organización criminal.

Durante las horas en las que Lara permaneció secuestrado circularon distintas versiones sobre una millonaria exigencia económica realizada a su familia. Una de ellas situaba la demanda de los delincuentes hasta en US$4 millones, aunque entonces ni la Policía ni el entorno del empresario habían confirmado públicamente el monto.

En medio del cautiverio, un antecedente registrado en el entorno familiar de Lara Tantaquilla cobró relevancia durante las pesquisas y permitió reforzar una de las líneas que siguió la Policía: que el empresario y las personas cercanas a él ya habían sido identificados como potenciales objetivos de secuestro.

Según información conocida por este Diario, un familiar de Lara Tantaquilla había sido secuestrado anteriormente y recuperó su libertad después del pago de una importante suma de dinero.

Testimonios a los que accedió El Comercio revelaron que aquel episodio se mantuvo bajo reserva y que fueron pocos los detalles que trascendieron sobre las circunstancias en las que ocurrió, el tiempo que la víctima permaneció retenida y las negociaciones que finalmente permitieron su liberación.

Foto: Wilson Fernández

El entorno familiar optó entonces por evitar la difusión del caso mientras se realizaban las gestiones para recuperar con vida a la víctima. El episodio permaneció prácticamente fuera del conocimiento público hasta el secuestro de Lara Tantaquilla.

“Las organizaciones criminales ya habían identificado al entorno de Lara Tantaquilla como un objetivo con capacidad económica para afrontar el pago de rescates”, reveló una fuente policial.

Los delincuentes contaban con información sobre los movimientos del empresario, conocían los vehículos que utilizaba, sus desplazamientos habituales y las personas encargadas de brindarle seguridad.

La operación detrás de las capturas

Según se reveló en conferencia de prensa, las primeras pistas que permitieron avanzar en la identificación de los presuntos responsables surgieron de la revisión de las cámaras de seguridad y del seguimiento de los vehículos utilizados durante el secuestro. A partir de esas imágenes, los investigadores reconstruyeron parte de la ruta seguida por los delincuentes después de interceptar la camioneta en la que viajaba Lara Tantaquilla. El análisis permitió orientar los primeros operativos y ubicar a personas que habrían participado directamente en el rapto.

Las intervenciones se sucedieron entre la noche del domingo y el lunes y terminaron con cinco detenidos en El Porvenir y Chepén. Según informó el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, las acciones también incluyeron intervenciones en penales del país en donde los integrantes de ‘Los Pulpos’ tienen tentáculos.

Arriola señaló que una línea de investigación paralela tuvo como eje la manera en que los criminales consiguieron uniformes, armas y otros implementos empleados en el ataque.

El avance de las pesquisas ya había sido adelantado la mañana del lunes, horas previas a la liberación de Lara Tantaquilla. El jefe de la Región Policial La Libertad, general PNP Ricardo Espinoza, aseguró entonces que el caso se encontraba “bien avanzado” y confirmó que se habían producido las primeras capturas. Con el empresario ya a salvo, la investigación apunta ahora a reconstruir la participación de cada detenido, identificar a los demás integrantes que intervinieron en la operación y establecer quién dio la orden de secuestrar al empresario y asesinar a cuatro de sus acompañantes.

Un ataque planificado

Lara Tantaquilla había sido secuestrado aproximadamente a las 2:47 a.m. del domingo luego de que un grupo armado interceptara la Ford Bronco Raptor en la que se desplazaba por la avenida Húsares de Junín. Los atacantes utilizaron prendas similares a las de una unidad policial y simularon una intervención antes de abrir fuego.

En el ataque fueron asesinados Farhad Andrea Monzón Lingán, Nadia Edith Urtecho Rodríguez, Luis Alberto Rojas Ramos y Christopher Eduardo García Álvarez. Estos dos últimos cumplían labores de seguridad del empresario.

Las cuatro personas que perdieron la vida durante el ataque registrado en la avenida Húsares de Junín. Foto: chiclayohonesto/ Instagram

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Un operativo policial en un centro comercial de Ventanilla terminó con la detención de presuntos integrantes de una banda dedicada al robo de oro y vehículos. Durante la persecución hubo momentos de tensión y fuego cruzado en la cochera del supermercado, donde trabajadores y clientes buscaron refugio.



