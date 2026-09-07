El empresario minero Jenss Lara relató que confundió con efectivos de la Policía Nacional a los hombres que interceptaron el vehículo en el que viajaba en Trujillo, La Libertad. Según su declaración difundida por “Cuarto Poder”, se encontraba bajo los efectos del alcohol y no sospechó inicialmente que se trataba de un grupo de delincuentes.

El ataque ocurrió después de que Lara acudiera a una discoteca acompañado por su guardaespaldas Christopher García, quien conducía el vehículo; Farah Monzón, Nadia Urtecho, pareja del empresario, y el agente de seguridad Luis Rojas. Cuatro de sus acompañantes fueron asesinados durante la emboscada.

La Policía detuvo a cinco presuntos implicados en el secuestro de Jenns Lara Tantaquilla. Cuatro son señalados como presuntos autores materiales del rapto, mientras que el quinto habría cumplido funciones logísticas y coordinado la provisión de armas, uniformes y otros implementos para la organización criminal.

Lara contó que durante el trayecto se quedó dormido y que despertó al escuchar los gritos de su pareja. Al abrir los ojos, observó a los hombres que habían tomado el control del vehículo y creyó que eran policías.

El empresario explicó que los sujetos le ordenaron bajar y posteriormente lo esposaron. Fue durante el traslado que advirtió que no se trataba de agentes policiales.

“Hemos ido a la discoteca Nia, después de ese momento ya no puedo recordar, estaba muy mareado. Supongo que íbamos a 7 Sopas a tomar caldo o a comer. En el trayecto me quedo dormido y me despierto cuando Nadia estaba gritando que era ‘por favor no me hagan daño, por qué hacen eso’. Como estaba en el medio y vi a la Policía, prácticamente para mi era la Policía. Yo les digo ‘tranquilos voy bajar’, porque decían ‘baja tú, baja tú’. Ni siquiera sospeché que eran delincuentes, cuando me suben lo hacen de la peor manera, es allí cuando digo ‘no es la Policía, es otra gente’”, revela el audio de “Cuarto Poder”.

Delincuentes se llevan documentos

Los atacantes también solicitaron los documentos de las personas que se encontraban en el vehículo. De acuerdo con información oficial citada por el programa dominical, el grupo, vinculado a la organización criminal ‘Los Pulpos’, buscaba inicialmente a Johan Lara, hermano mayor de Jenss.

Según la reconstrucción difundida por “Cuarto Poder”, uno de los sujetos intentó poner en marcha el vehículo para trasladarlo hasta un descampado y prenderlo fuego con los cuerpos en el interior. Al no conseguirlo, abandonó el lugar.

Investigación apunta a la familia Lara

La principal hipótesis de los investigadores señala que el ataque habría estado dirigido contra la familia Lara y, específicamente, contra Eleuterio Lara López, padre de Jenss y conocido como ‘El Viejo’.

TE PUEDE INTERESAR: Tres sismos de mediana intensidad se registraron en Perú esta madrugada

De acuerdo con esta línea de investigación, la familia habría dejado de pagar cuotas de extorsión exigidas por la organización criminal.

Jenss Lara es titular de una concesión de 200 hectáreas para la extracción de minerales en Pataz y fue investigado por la Fiscalía en 2020 por su presunta participación en la organización criminal ‘Los Topos del Frío’, vinculada a la extracción ilegal de oro.

Asimismo, su padre fue investigado en 2017 por presunta minería ilegal, luego del decomiso de aproximadamente 100 toneladas de mineral sospechoso de proceder de actividades ilícitas.

VIDEO RECOMENDADO