Empresario minero James Lara relata cómo fue interceptado por falsos policías en Trujillo. (Foto: Facebook)
Empresario minero James Lara relata cómo fue interceptado por falsos policías en Trujillo. (Foto: Facebook)
Por Redacción EC

El empresario minero Jenss Lara relató que confundió con efectivos de la Policía Nacional a los hombres que interceptaron el vehículo en el que viajaba en Trujillo, La Libertad. Según su declaración difundida por “Cuarto Poder”, se encontraba bajo los efectos del alcohol y no sospechó inicialmente que se trataba de un grupo de delincuentes.

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