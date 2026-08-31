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Resumen

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El secuestro de Jenss Marty Lara Tantaquilla, empresario vinculado a la actividad minera que fue raptado la madrugada de este domingo durante un ataque que dejó cuatro muertos en Trujillo, ocurre varios años después de que su nombre y el de una de sus empresas aparecieran en una investigación fiscal sobre el presunto uso irregular del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) para movilizar oro extraído ilegalmente en Pataz.

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