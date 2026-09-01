Eleuterio Lara, padre del empresario secuestrado Jenss Lara Tantaquilla, afirmó que su familia no pagó rescate alguno a la organización criminal ‘Los Pulpos’ por la liberación de su hijo en Trujillo, región La Libertad, y que las gestiones que realizó se dieron gracias a un amigo suyo.

En diálogo con RPP Noticias, señaló que “movió” sus contactos y que fueron algunos amigos quienes lo ayudaron para conseguir la libertad de su hijo, quien fue raptado tras el asesinato de sus cuatro acompañantes la madrugada del domingo 30 de agosto.

Sin embargo, la versión ofrecida por el padre deja varios cabos sueltos sobre las circunstancias en las que se produjo la liberación. No precisó quiénes fueron las personas que intervinieron, qué tipo de gestiones realizaron ni de qué manera lograron establecer un canal que permitió que los secuestradores dejaran en libertad al empresario.

Señaló que estaba trabajando en la sierra ese día, cuando recibió la noticia del secuestro de su hijo a las 4:00 a.m. razón por la cual tuvo que viajar de urgencia a Trujillo en vista de que no había ninguna solución.

El padre del empresario también manifestó que tuvo que buscar por sus propios medios la manera de liberar sano y salvo a su hijo, pues estaba en juego su vida.

“No existió un pago, sino que he movido mis contactos. Bueno, por medio de mis amistades, las amistades que tengo por allí me han ayudado para la liberación (de Jenss Lara)”, expresó.

“Un amigo me ayudó a buscar la solución para liberar a mi hijo. No había otra solución, estaba desesperado”, agregó al asegurar que los hampones le habían exigido U$S5 millones de rescate por su hijo.

“Han pedido 5 millones de dólares. Era una cifra inalcanzable para mí que no podía dar. Escribieron a mi celular”, detalló al confirmar que la organización criminal ‘Los Pulpos’ es la responsable del secuestro.

Critica a la PNP

En tanto, el hermano de Jenss Lara, que prefirió no identificarse, criticó a la Policía Nacional (PNP) porque, desde su punto de vista, no hizo nada para rescatar al empresario minero.

“Solo hicimos lo que teníamos que hacer porque la Policía no sabe hacer su trabajo, simple, es eso. La Policía no sabe hacer su trabajo, nosotros hicimos lo que teníamos que hacer y punto. Lo tengo a mi hermano acá y ya está, se acabó”, manifestó a RPP.

“La Policía no ha hecho nada hasta ahorita. Nada, así de simple”, aseveró, quien evitó responder si se pagó un rescate o no por la liberación de su hermano.

“Ahorita desconfiamos de todos. Nunca (venía siendo amenazado), dicen por allí los policías que salen a decir que él ya sabía lo que iba a pasar. Se dan cuenta de la estupidez que hablan a veces. No sabíamos nada”, subrayó.

Detalló que tras la liberación de su hermano, la PNP llegó a su vivienda para conversar con él y grabar su versión de lo ocurrido, “pero nada más han hecho”. También remarcó que su familia hizo toda la gestión para rescatarlo con vida.

“Vinieron, no sé quién les dijo que mi hermano ya estaba acá, seguro tienen audios, grabaciones ellos. Yo no estaba. Lo grabaron, no sé si ha salido a la luz, pero ellos solamente querían darle la mano supuestamente a mi hermano, pero más nada han hecho”, sentenció.