El empresario minero Jenss Lara Tantaquilla fue liberado el último lunes 31 de agosto. (Foto: Facebook)
El empresario minero Jenss Lara Tantaquilla fue liberado el último lunes 31 de agosto. (Foto: Facebook)
Por Redacción EC

Eleuterio Lara, padre del empresario secuestrado Jenss Lara Tantaquilla, afirmó que su familia no pagó rescate alguno a la organización criminal ‘Los Pulpos’ por la liberación de su hijo en Trujillo, región La Libertad, y que las gestiones que realizó se dieron gracias a un amigo suyo.

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