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La presidenta Keiko Fujimori visitó el penal El Milagro de Trujillo. (Foto: Presidencia de la República/X)
La presidenta Keiko Fujimori visitó el penal El Milagro de Trujillo. (Foto: Presidencia de la República/X)
Por Carlos Gonzales

En el contexto de la implementación del comando unificado, que integra las capacidades de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, la presidenta de la República, Keiko Fujimori, acudió ayer a las instalaciones del penal El Milagro, en Trujillo, La Libertad. Allí informó que las visitas se han reducido en un 50% desde que se implementaron medidas de seguridad más rigurosas.

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