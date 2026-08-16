Abogada es asesinada a balazos dentro de un bar en Pacasmayo: sicarios llegaron en motocicleta. Foto: Aquí Chiclayo Informa
Abogada es asesinada a balazos dentro de un bar en Pacasmayo: sicarios llegaron en motocicleta. Foto: Aquí Chiclayo Informa
Por Redacción EC

La abogada Helenn Giulianna Silva Padilla fue asesinada a balazos la tarde del sábado 15 de agosto dentro del resto-bar “Pikeitos”, ubicado a un costado de la carretera Panamericana, en el distrito de San José, provincia de Pacasmayo, La Libertad.

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