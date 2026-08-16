La abogada Helenn Giulianna Silva Padilla fue asesinada a balazos la tarde del sábado 15 de agosto dentro del resto-bar “Pikeitos”, ubicado a un costado de la carretera Panamericana, en el distrito de San José, provincia de Pacasmayo, La Libertad.

El ataque ocurrió aproximadamente a las 5:55 p. m., cuando la profesional se encontraba en el establecimiento junto a otras tres personas. Según las primeras investigaciones, dos sujetos llegaron al lugar a bordo de una motocicleta y uno de ellos ingresó para ejecutar el ataque.

Pacasmayo en alerta tras asesinato de una abogada: sicarios escaparon en motocicleta. Foto: Aquí Chiclayo Informa

De acuerdo con la información preliminar, el atacante llevaba un casco oscuro, una polera ploma y un pantalón de lona azul. Tras aproximarse al enrejado del establecimiento, sacó un arma de fuego y disparó directamente contra Silva Padilla.

Uno de los proyectiles impactó en la cabeza de la abogada, quien permanecía sentada en el establecimiento desde aproximadamente las 2:00 p. m. Las personas que la acompañaban no resultaron heridas, pues el ataque estuvo dirigido exclusivamente contra la profesional.

Tras escuchar los disparos, los acompañantes de Silva Padilla intentaron ponerse a salvo dentro del establecimiento. La abogada quedó tendida sobre la mesa, gravemente herida, mientras el atacante abandonaba rápidamente el lugar y escapaba en una motocicleta junto a su cómplice, con rumbo desconocido.

Luego del ataque, los acompañantes de Helenn Silva la auxiliaron y la trasladaron de emergencia al Hospital Tomás Lafora de Guadalupe con la esperanza de salvarle la vida. Sin embargo, pese a los esfuerzos por brindarle atención médica, los médicos de turno solo pudieron certificar su fallecimiento.

La víctima deja dos menores en la orfandad. El crimen generó consternación entre los vecinos de la zona y motivó el despliegue de agentes policiales para iniciar las diligencias correspondientes.

Policía busca evidencias para identificar a los responsables

Luego del crimen, agentes policiales llegaron al establecimiento para acordonar la zona y realizar las diligencias correspondientes. Los peritos recogieron casquillos de bala y otras evidencias que podrían contribuir a esclarecer el homicidio.

Pacasmayo: asesinan a balazos a una abogada dentro de un bar y huyen en motocicleta. Foto: Aquí Chiclayo Informa

La investigación quedó en manos de los detectives del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Pacasmayo. Entre las principales diligencias se encuentra la revisión de las cámaras de seguridad de los inmuebles cercanos al lugar del ataque.

Las autoridades buscan determinar quiénes estuvieron detrás del asesinato y cuál habría sido el móvil del crimen.

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