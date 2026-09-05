Un grupo musical generó rechazo este miércoles luego de que se difundieran imágenes de una presentación realizada en la sierra de La Libertad, en las que se hacen referencias favorables a las organizaciones criminales ‘Los Pulpos’ y ‘La Jauría’.

Las imágenes fueron difundidas en redes sociales corresponden a una presentación realizada días atrás en la provincia de Bolívar, en la zona andina de La Libertad. La agrupación de música sanjuanera que aparece en el registro aún no ha sido identificada.

En las imágenes se observa parte de la actuación de la orquesta. Durante el espectáculo, el aparente animador realiza menciones a ambas organizaciones criminales.

“¡Arriba El Porvenir! ¡Arriba La Jauría! ¡Arriba Los Pulpos! ¡Arriba Chimbote!” , se escucha decir al animador, según el registro difundido.

Hasta el momento, la Policía Nacional del Perú (PNP) no se ha pronunciado sobre el episodio.

No es la primera vez que se registran situaciones relacionadas con expresiones o símbolos vinculados a organizaciones delictivas durante presentaciones musicales. En 2024, durante un espectáculo del cantante Chacalón Jr., una pantalla LED mostró en al menos dos ocasiones el logotipo de ‘Los Pulpos’.

En aquella oportunidad, el intérprete y la empresa promotora rechazaron cualquier vínculo con actividades ilícitas y expresaron su disposición a colaborar con las autoridades.

‘Los Pulpos’ y el reciente caso en Trujillo

A la organización criminal ‘Los Pulpos’ se le atribuye el secuestro del empresario minero Jenss Marty Lara Tantaquilla, de 31 años, y el asesinato de cuatro de sus acompañantes, ocurrido el último fin de semana en Trujillo, capital de La Libertad.

El empresario fue interceptado por delincuentes que simularon realizar un operativo policial. Fue liberado al día siguiente, luego de gestiones realizadas por su familia, a la que los secuestradores exigían el pago de cinco millones de dólares.

El líder de la organización, conocido como ‘Jhonsson Pulpo’, fue capturado en Bolivia tras permanecer varios años en la clandestinidad. La operación de inteligencia fue coordinada por las policías de Perú y Bolivia, con participación del FBI y la DEA de Estados Unidos.

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El detenido, considerado uno de los más buscados del Perú y sobre quien pesaba una orden de captura internacional, fue trasladado a Lima bajo fuertes medidas de seguridad. Las autoridades habían ofrecido una recompensa de S/500.000 por información que permitiera ubicarlo.

‘Jhonsson Pulpo’ fue trasladado desde Juliaca en un avión Hércules L-100 de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), luego de que las autoridades bolivianas lo entregaran a sus pares peruanos en Desaguadero, en la frontera entre ambos países.

En la aeronave también fue trasladado Gabriel Mendocilla, de 23 años, señalado como presunto integrante de ‘Los Pulpos’, quien se encontraba junto a Cruz Torres al momento de su detención.

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