Agrupación sanjuanera es cuestionada tras alusiones a organizaciones criminales durante presentación. (Foto: Captura / TV Perú)
Agrupación sanjuanera es cuestionada tras alusiones a organizaciones criminales durante presentación. (Foto: Captura / TV Perú)
Por Redacción EC

Un grupo musical generó rechazo este miércoles luego de que se difundieran imágenes de una presentación realizada en la sierra de La Libertad, en las que se hacen referencias favorables a las organizaciones criminales ‘Los Pulpos’ y ‘La Jauría’.

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