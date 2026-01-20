Una camioneta que transportaba pasajeros se despistó y cayó la mañana de este martes 20 de enero a un abismo de aproximadamente 500 metros en el sector Piedra de Cal, ubicado en el centro poblado Bella Aurora, en el distrito de Parcoy, provincia de Pataz, región La Libertad. El trágico accidente ha generado conmoción en la zona, mientras se espera información oficial sobre las víctimas.

La unidad, que se desplazaba desde la ciudad de Trujillo con destino al anexo de Retamas, llevaba al menos cinco pasajeros a bordo al momento del siniestro. Tras el despiste, el vehículo terminó completamente destruido en una de las fracturas formadas en las faldas del cerro, lo que ha dificultado las labores de rescate.

El alcalde del distrito de Parcoy, Alfredo Uriol, se trasladó hasta el lugar de la emergencia acompañado de un equipo de rescate para brindar apoyo inmediato, mientras se aguarda la llegada de efectivos de la Policía Nacional del Perú para iniciar las diligencias correspondientes.

Pobladores de la zona señalaron que el sector donde ocurrió el accidente es considerado crítico debido a lo angosto y al mal estado de la carretera, así como a la presencia de curvas cerradas que incrementan el riesgo de siniestros vehiculares. Indicaron además que esta vía requiere un ensanchamiento urgente, labor que corresponde al Ministerio de Transportes y Comunicaciones al tratarse de una carretera nacional.

Las autoridades serán las encargadas de determinar las causas exactas del accidente, el cual ocurrió en una época del año en la que la zona es frecuentemente afectada por lluvias intensas, factor que podría haber influido en las condiciones de la vía.

Número de emergencias

Existe el sistema SAMU de atención médica de urgencia opera durante las 24 horas y es gratuito. Para solicitar su ayuda solo debes marcar el 106.

También se cuenta con la Cruz Roja ante desastres naturales u otras crisis que pongan en peligro la salud, seguridad y vida puedes acceder a este servicio humanitario y gratuito llamando al 115.

