Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

‘El Triple Espiral’ desaparece tras nuevo atentado y se pierde parte de la historia prehispánica. (Foto: Andina)
‘El Triple Espiral’ desaparece tras nuevo atentado y se pierde parte de la historia prehispánica. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

Un geoglifo prehispánico con más de mil años de antigüedad fue destruido por completo en el distrito de Laredo, provincia de Trujillo, región La Libertad, en un hecho que ha sido calificado por el Ministerio de Cultura como un grave atentado contra el patrimonio cultural de la Nación. La figura, conocida como ‘El Triple Espiral’, habría sido borrada de manera intencional pocos días después de un operativo estatal contra invasores de terrenos en la zona arqueológica.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.