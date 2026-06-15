Un geoglifo prehispánico con más de mil años de antigüedad fue destruido por completo en el distrito de Laredo, provincia de Trujillo, región La Libertad, en un hecho que ha sido calificado por el Ministerio de Cultura como un grave atentado contra el patrimonio cultural de la Nación. La figura, conocida como ‘El Triple Espiral’, habría sido borrada de manera intencional pocos días después de un operativo estatal contra invasores de terrenos en la zona arqueológica.

La destrucción fue denunciada por pobladores del centro poblado Santo Domingo y defensores del patrimonio cultural, quienes alertaron sobre la vulnerabilidad del área frente al tráfico ilegal de terrenos. Tras una inspección técnica, especialistas del sector Cultura y efectivos de la Policía Nacional confirmaron la desaparición total del geoglifo.

Investigan destrucción deliberada de geoglifo en Trujillo tras reciente desalojo de invasores. (Foto: Andina)

Según el Ministerio de Cultura, la figura formaba parte de la Zona Arqueológica XI Quebrada Santo Domingo y tenía una antigüedad superior a los mil años. Con más de 20 metros de largo y seis metros de ancho, presentaba características similares a las Líneas de Nazca y constituía una importante evidencia arqueológica vinculada al culto y manejo del agua en antiguas sociedades de la costa norte peruana.

Las primeras investigaciones señalan que el daño fue ejecutado de forma deliberada mediante la remoción manual del terreno. Las evidencias encontradas indican que la destrucción estuvo dirigida exclusivamente al espacio ocupado por el geoglifo, lo que descartaría una afectación accidental.

Durante la inspección posterior al atentado también se halló una instalación rústica compuesta por un colchón y una cocina improvisada. Además, se encontraron otros elementos que acreditarían la permanencia de personas en el lugar, pese a que días antes habían sido retiradas durante un operativo de recuperación extrajudicial.

Atentado contra patrimonio cultural elimina histórico geoglifo similar a las Líneas de Nazca. (Foto: Andina)

Precisamente, el pasado 9 de junio, el Ministerio de Cultura, en coordinación con la Municipalidad Distrital de Laredo y la Policía Nacional, ejecutó una intervención para desalojar a un grupo de personas que ocupaba ilegalmente terrenos estatales dentro de la zona intangible. Durante dicho operativo se intervino una camioneta de alta gama registrada a nombre de Cristian André Rejano Ayala.

A raíz de la cercanía temporal entre ambos hechos, las autoridades consideran que la destrucción del geoglifo podría constituir una represalia por las acciones de recuperación y defensa del patrimonio cultural emprendidas por el Estado.

En un comunicado oficial, el Ministerio de Cultura expresó su más enérgico rechazo y condenó la desaparición de ‘El Triple Espiral’, calificándola como una pérdida irreparable para la historia del país. Asimismo, anunció que impulsará todas las acciones administrativas, civiles y penales necesarias para identificar y sancionar a los responsables.

#COMUNICADO 📢 | El Ministerio de Cultura, a través de la Dirección Desconcentrada de Cultura de La Libertad, expresa su más enérgico rechazo y condena la destrucción total del geoglifo prehispánico Triple Espiral. pic.twitter.com/cEXEeoSFH8 — Ministerio de Cultura (@MinCulturaPe) June 15, 2026

No es la primera vez que ‘El Triple Espiral’ resulta afectado. En 2015, maquinaria pesada pasó sobre parte de la figura y ocasionó daños parciales. Aunque entonces fue posible realizar una reconstrucción simbólica, especialistas advierten que el reciente atentado ha provocado la desaparición definitiva del geoglifo.