El titular de la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Virú, William Salinas Anastacio, fue detenido en la víspera por presuntamente haber solicitado una coima durante una audiencia judicial virtual relacionada con un caso de tenencia ilegal de materiales explosivos.

Su detención preliminar, que se extenderá por siete días, se produjo en un restaurante del distrito de Simbal, en la provincia de Trujillo.

De acuerdo con la investigación, el 25 de septiembre, al término de una audiencia virtual, Salinas olvidó desconectarse de la plataforma y fue escuchado conversando con un abogado, identificado como ‘Doctor Mathius’.

En dicho diálogo, se evidenciaría que habría recibido un pago indebido e incluso exigió que el monto fuera duplicado. El hecho fue advertido por la jueza Rosa Gil Cahuana, quien informó de lo ocurrido a la Primera Fiscalía Superior Penal de La Libertad.

Tras las diligencias correspondientes, el Tercer Juzgado Penal Superior de Investigación Preparatoria autorizó su detención preliminar, que fue ejecutada por la Policía Nacional en coordinación con la Dirección Contra la Corrupción.

Mediante un pronunciamiento oficial, la Junta de Fiscales Superiores de La Libertad expresó su rechazo al presunto acto de corrupción.

“Queremos ser enfáticos en nuestro más absoluto rechazo a todo acto de corrupción. La conducta que se le imputa es grave y atenta contra los principios de integridad, transparencia y legalidad que juramos defender”, señaló el comunicado.

Asimismo, remarcaron que se trata de “una decisión estrictamente personal del fiscal intervenido” y que el hecho “no refleja el sentir ni el arduo trabajo de la mayoría de fiscales de La Libertad”.

La institución aseguró que continuará colaborando con la Policía Nacional y el Poder Judicial para garantizar una investigación exhaustiva.