Veintidós muertos y más de treinta heridos dejó la caída de un bus de la empresa Transportes Picaflor Tours a un abismo de 200 metros de profundidad en la ruta Tayabamba-Huancaspata, provincia de Pataz, en la región La Libertad. Ocurrió la tarde del último miércoles.

Según declaró a El Comercio el gobernador regional de La Libertad, Manuel Llempén, el mal estado de la carretera habría sido determinante. Sostuvo que la vía donde ocurrió el accidente pertenece a la carretera longitudinal de la sierra y que su mantenimiento es responsabilidad de Provías, entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

A esta vía se le realiza mantenimiento con tierra en época de lluvias, lo que genera un barro resbaloso sobre la superficie. Este factor fue determinante para el despiste del bus.

“Solo está asfaltada desde Trujillo hasta Huamachuco, y de ahí es afirmada por cerca de 400 kilómetros hasta Tayabamba, capital de Pataz”, sostuvo. “Al ser afirmada, no tiene asfalto y en esta época de lluvias las condiciones son peligrosas”, añadió.

Trascendió que a la hora del accidente la vía se encontraba llena de lodo, lo que hizo que el chofer del pesado vehículo perdiera el control, se saliera de la pista y cayera a un precipicio dando varias vueltas de campana.

En esa misma línea declaró Martín Ojeda, gerente general de la Asociación de Transporte Interprovincial.

“Nosotros como gremio queremos una investigación previa que involucre todos los ángulos, hasta la responsabilidad de la empresa. Lo que no compartimos, de acuerdo a la información que nos han hecho llegar, es el estado calamitoso de esa carretera, a pesar de que está en el entorno de las principales minas de oro. No hay una inversión coherente. Además, no puede ser que las autoridades de infraestructura siempre hagan obras en temporada de lluvias, donde la mezcla que se produce entre el afirmado y la lluvia es peligrosa para manejar”, sostuvo.

El otro factor clave

Según el Gobierno Regional de La Libertad, en el informe de salida del bus, se registraron 29 pasajeros, pero se reportaron 22 muertos y 33 heridos, es decir en el bus había al menos 55 personas. Además, en la ficha técnica del bus se señala que tiene 40 asientos.

Este Diario intentó comunicarse con un vocero del MTC para obtener su versión sobre el mal estado de la vía, pero no obtuvimos respuesta.

Hasta anoche, entre avionetas y ambulancias se intentaba trasladar a los heridos a hospitales, ya que fueron inicialmente llevados a postas de salud. De los 22 muertos, seis eran menores de edad.

EL PUNTO EXACTO DEL SINIESTRO

