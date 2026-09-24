Asto García contaba con trayectoria en el trabajo comunitario de la zona, habiendo sido identificado en 2024 como dirigente de Menocucho por el Gobierno Regional de La Libertad | Foto: Facebook (@SergioVilchezNeira)
Asto García contaba con trayectoria en el trabajo comunitario de la zona, habiendo sido identificado en 2024 como dirigente de Menocucho por el Gobierno Regional de La Libertad | Foto: Facebook (@SergioVilchezNeira)
Por Redacción EC

El candidato a regidor del centro poblado de Menocucho por el movimiento Gota de Esperanza, Virgilio Asto García, de 71 años, fue encontrado muerto dentro de un costal en una acequia del sector El Bosque, en el distrito de Laredo, provincia de Trujillo, tras haber sido reportado como desaparecido.

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