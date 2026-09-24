El candidato a regidor del centro poblado de Menocucho por el movimiento Gota de Esperanza, Virgilio Asto García, de 71 años, fue encontrado muerto dentro de un costal en una acequia del sector El Bosque, en el distrito de Laredo, provincia de Trujillo, tras haber sido reportado como desaparecido.

El hallazgo ocurrió la mañana del lunes 21 de septiembre y fue realizado por su esposa, quien alertó a las autoridades. Tras ello, la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio Público iniciaron las diligencias para determinar las causas del fallecimiento y establecer las responsabilidades del caso.

Asto García tenía una trayectoria vinculada al trabajo comunitario en la zona. En 2024 fue reconocido como dirigente de Menocucho por el Gobierno Regional de La Libertad durante las labores de descolmatación del río Moche.

Medios locales señalaron que el candidato había realizado denuncias por presuntos cobros irregulares en un peaje alterno de la localidad. Este antecedente será evaluado por las autoridades como parte de las investigaciones para determinar si tiene alguna relación con el crimen.

El hallazgo ocurrió la mañana del lunes 21 de septiembre y fue realizado por su esposa, quien alertó a las autoridades.

Tras conocerse el caso, el alcalde en licencia de Laredo, Sergio Vílchez Neira, pidió celeridad en las investigaciones a través de sus canales oficiales.

“Exijo a la Policía Nacional y al Ministerio Público una investigación profunda, objetiva y transparente. Este hecho no puede quedar en la impunidad. La familia merece la verdad, su pueblo merece respuestas y Virgilio Asto García merece justicia”, expresó.

Por su parte, el candidato al centro poblado de Menocucho, Armando Alayo, lamentó el fallecimiento del dirigente y destacó el trabajo que realizó durante los últimos años en beneficio de su comunidad.

La muerte de Asto García se suma a los hechos de violencia registrados durante el proceso electoral rumbo a las Elecciones Regionales y Municipales de 2026, luego del asesinato de Susy Ysabel Aponte Polo, candidata regional y comunicadora conocida como la China Polo, ocurrido en Caraz.