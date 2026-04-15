El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) informó que este año visitará 1.300 viviendas en la región La Libertad como parte de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), estudio que busca medir indicadores clave de la población como fecundidad, mortalidad infantil y condiciones de salud.

La ENDES, que se realiza desde hace 40 años y de manera continua desde el 2004, cuenta con representatividad a nivel nacional, urbano-rural y regional, lo que permite hacer seguimiento permanente a variables demográficas y sanitarias.

Para supervisar el avance del trabajo de campo, el jefe del INEI, Gaspar Morán Flores, visitó La Libertad y destacó que, durante el primer trimestre del año, se logró cubrir el 100 % de las viviendas programadas —130 en total— gracias al trabajo del equipo técnico.

“Los resultados que obtengamos son fundamentales para el diseño y evaluación de políticas públicas en salud” , señaló el funcionario, quien también resaltó la colaboración de la ciudadanía en el proceso de recolección de información.

Más de mil hogares serán encuestados en La Libertad para monitorear indicadores sanitarios. (Foto: INEI)

Tecnología y mediciones en campo

El titular del INEI destacó que la encuesta incorpora innovaciones tecnológicas, como el uso de tabletas digitales y equipos portátiles para mediciones bioquímicas, lo que permite mejorar la precisión de los datos, especialmente en zonas rurales.

Durante las visitas, el personal realiza evaluaciones de peso, talla, perímetro abdominal, niveles de hemoglobina y presión arterial, cuyos resultados se entregan de manera inmediata a los participantes.

Asimismo, se emplean aplicaciones de seguimiento para supervisar en tiempo real las entrevistas y garantizar la calidad de la información, además de sistemas de monitoreo que permiten ubicar al personal de campo.

A nivel nacional, la ENDES contempla una muestra de 36.760 viviendas y es ejecutada por 75 equipos de trabajo integrados por aproximadamente 300 profesionales, entre supervisores, entrevistadores y especialistas en mediciones antropométricas.

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