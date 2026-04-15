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INEI despliega equipos en La Libertad para encuesta clave sobre salud y población. (Foto: INEI)
INEI despliega equipos en La Libertad para encuesta clave sobre salud y población. (Foto: INEI)
Por Redacción EC

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) informó que este año visitará 1.300 viviendas en la región La Libertad como parte de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), estudio que busca medir indicadores clave de la población como fecundidad, mortalidad infantil y condiciones de salud.

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