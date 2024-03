Una joven fue detenida por la Policía Nacional (PNP) tras reconocer que disparó por error y causarle la muerte a un hombre que le llevaba un ramo de flores en en el distrito de Huanchaco, región La Libertad.

Según informó RPP Noticias, se trata de Elizabeth Agustín Juárez (28), quien permanece detenida en la Dirincri de Trujillo tras el incidente, ocurrido en la urbanización San Francisco, en el centro poblado Huanchaquito Alto.

La víctima mortal fue identificada como Alfredo Jiménez Zevallos (48), quien había sido contactado por su sobrino, el cual le pidió que llevar un ramo de flores a la joven.

“En el momento en el que el señor llegó a mi casa, recibí en mi celular mensajes de extorsionadores y pensé que era uno de ellos, por eso disparé”, respondió la joven al ser interrogada por los agentes policiales.

Según su relato, en el momento que la víctima llegó a su casa con el regalo, recibió mensajes amenazadores, por lo cual entró en miedo y desenfundó su arma para –supuestamente- defenderse.

“Yo tenía temor porque me han estado extorsionando y amenazando, y hoy me han estado amenazando más todavía, que me iban a matar y no sé qué. Me han estado amenazando justo en ese momento que el señor llegaba, las horas coinciden. Yo pensé que él quería entrar, él entró a mi casa y yo tenía miedo”, narró.

El abogado de la joven afirmó que ella trabajaba desde hace siete años en una empresa de premezclado de construcción y que últimamente recibió amenazas de delincuentes que le pedían S/ 20 mil para no atentar contra su vida.

Por esta razón, decidió portar un arma de fuego ante la posibilidad de un ataque. El caso viene siendo investigado por el Ministerio Público de la región.